Kaldırımda yürüyen genç kızlara önce taciz, sonra darp - Son Dakika
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Kaldırımda yürüyen genç kızlara önce taciz, sonra darp

17.11.2022 15:22
Kaldırımda yürüyen genç kızlara önce taciz, sonra darp

Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki genç kız, kaldırımda yürürken bir kişinin sözlü tacizine ve ardından da saldırısına uğradı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki genç kız, kaldırımda yürürken bir kişinin sözlü tacizine ve ardından da saldırısına uğradı.

Olay, İskenderun'un en işlek caddelerinden Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre iş yerinden mola vakti çıkan iki genç kız, markete gittikleri sırada kaldırımda kişi tarafından önce sözlü, ardından fiziki saldırıya uğradı. Çevredeki vatandaşların yardıma koşması ile genç kız saldırganın elinden kurtarıldı. Olay yerine gelen polis şüpheli A.Ç.'yi gözaltına alırken, olay kameralara da yansıdı.

Saldırıdan dolayı psikolojisinin bozulduğunu söyleyen E.Ö. adlı genç kız, şahsın kendilerine önce çirkin sözler sarf ettiğini, ardından da saldırarak darp ettiğini belirtti. E.Ö., "Bana saldırdı, saçımdan tutup yere attı, yüzüme yumruk atmaya başladı. Yerde sürükledi. Bu şahıs serbest kalırsa ben ne yapacağım. Bana tekrar saldırır diye korkuyorum. Nasıl işe gidebileceğim, nasıl çarşıda dolaşacağım. Korkuyorum, lütfen gereği yapılsın" dedi.

Olaydan sonra gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA
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Önce taciz sonra darp... Yolda yürüyen genç kızlara saldırı anı kamerada Önce taciz sonra darp... Yolda yürüyen genç kızlara saldırı anı kamerada Kaldırımda yürüyen genç kızı darbeden zanlı yakalandı Kaldırımda yürüyen genç kızı darbeden zanlı yakalandı

İskenderun, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaldırımda yürüyen genç kızlara önce taciz, sonra darp - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaldırımda yürüyen genç kızlara önce taciz, sonra darp - Son Dakika
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