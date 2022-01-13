Kale'de "Minik Eller Doğa Sergisi" açıldı - Son Dakika

Malatya'nın Kale ilçesinde ilkokul öğrencileri doğada toplanan çeşitli malzemeler ve geri dönüşüm atıklarından "Minik Eller Doğa Sergisi" açtı.

Sergi, Kale Kaymakamlığı koordinesindeki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Doğa Muhafızları Projesi kapsamında ilkokullarda düzenlendi.

Doğada toplanan çeşitli malzemeler ve geri dönüşüm atıkları ile yapılan ritim aletleri, oyuncaklar ve çeşitli süs eşyaları okullarda açılan sergide yer aldı.

Kodlama, ritim, sanat ve tasarım etkinlikleriyle çocuklarda doğaya karşı farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Ekolojik dengenin korunması ve sürdürülebilmesi hedefiyle dünyada azalan kaynaklar anlatıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, dijitalleşen dünyada doğayla insanın ilişkisinin giderek azaldığını belirterek, "Doğanın bir parçası olduğumuzu unutup onu sadece belirli aktiviteler için kullanabileceğimiz mekan olarak görüyoruz ve çocuklarımıza da doğayı öğretmeden büyütüyoruz." dedi.