Kale direği altında kalarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Eren son yolculuğuna uğurlandı

-Kale direğinin altında can veren Eren'e hüzünlü veda

DENİZLİ - Akrabalarını ziyaret etmek için ailesiyle beraber geldiği Denizli'de, maç yaparken devrilen kale direğinin altında kalarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Eren, gözyaşları içinde toprağa verildi. Oğlunun omuzlarda taşınan cenazesinin ardından "Eren" diye haykıran anne, duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Denizli il merkezinden kısa süre önce ailesiyle birlikte Çivril ilçesine bağlı Tatarcık Mahallesi'ne taşınan 14 yaşındaki Eren Işık, yine ailesiyle birlikte Merkezefendi ilçesi Sevindik Mahallesi'nde yaşayan ananesinin ziyaretine geldi. Bayram ve Hülya Işık çiftinin 3 erkek çocuğundan ortancası olan Eren Işık, dün öğleden sonra arkadaşlarıyla beraber maç yapmak için mahalledeki halı sahaya geldi. Maçın devam ettiği anlarda devrilen kale direğinin altında kalması sonucu ağır yaralanan Eren, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Başından yaralanan genç Eren, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı.

Aile ayakta durmakta güçlük çekti

Otopsi işlemleri tamamlanan Işık, defnedilmek üzere Kayalar Mahallesi'ne bağlı Gümüşler Mezarlığı'na getirildi. Burada cenaze namazı kılınan Işık, gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın da yalnız bırakmadığı aile, ayakta durmakta güçlük çekti. Oğlunun omuzlarda taşınan cenazesinin ardından "Eren" diye haykıran anne Hülya Işık, duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Gözyaşlarına hakim olmayan baba Bayram Işık'ın ayakta durmakta güçlük çektiği törende, kılınan cenaze namazının ardından genç Eren'in cenazesi dualarla son yolculuğuna uğurlandı.