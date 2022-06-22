Kale direği altında kalarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Eren son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kale direği altında kalarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Eren son yolculuğuna uğurlandı

22.06.2022 13:04

Kale direği altında kalarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Eren son yolculuğuna uğurlandı -Kale direğinin altında can veren Eren'e hüzünlü veda Akrabalarını ziyaret etmek için ailesiyle beraber geldiği Denizli'de, maç yaparken devrilen kale direğinin altında kalarak hayatını kaybeden 14...

Kale direği altında kalarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Eren son yolculuğuna uğurlandı

-Kale direğinin altında can veren Eren'e hüzünlü veda

DENİZLİ - Akrabalarını ziyaret etmek için ailesiyle beraber geldiği Denizli'de, maç yaparken devrilen kale direğinin altında kalarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Eren, gözyaşları içinde toprağa verildi. Oğlunun omuzlarda taşınan cenazesinin ardından "Eren" diye haykıran anne, duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Denizli il merkezinden kısa süre önce ailesiyle birlikte Çivril ilçesine bağlı Tatarcık Mahallesi'ne taşınan 14 yaşındaki Eren Işık, yine ailesiyle birlikte Merkezefendi ilçesi Sevindik Mahallesi'nde yaşayan ananesinin ziyaretine geldi. Bayram ve Hülya Işık çiftinin 3 erkek çocuğundan ortancası olan Eren Işık, dün öğleden sonra arkadaşlarıyla beraber maç yapmak için mahalledeki halı sahaya geldi. Maçın devam ettiği anlarda devrilen kale direğinin altında kalması sonucu ağır yaralanan Eren, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Başından yaralanan genç Eren, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı.

Aile ayakta durmakta güçlük çekti

Otopsi işlemleri tamamlanan Işık, defnedilmek üzere Kayalar Mahallesi'ne bağlı Gümüşler Mezarlığı'na getirildi. Burada cenaze namazı kılınan Işık, gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın da yalnız bırakmadığı aile, ayakta durmakta güçlük çekti. Oğlunun omuzlarda taşınan cenazesinin ardından "Eren" diye haykıran anne Hülya Işık, duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Gözyaşlarına hakim olmayan baba Bayram Işık'ın ayakta durmakta güçlük çektiği törende, kılınan cenaze namazının ardından genç Eren'in cenazesi dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

YORUMLAR
500
Toprak altında kalarak hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı Toprak altında kalarak hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı Son dakika haberleri | Kale direğinin altında kalan genç hayatını kaybetti Son dakika haberleri | Kale direğinin altında kalan genç hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kale direği altında kalarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Eren son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:51 Muhalefetin karşı çıktığı sosyal medya düzenlemesini içeren Basın Kanunu Teklifi görüşmeleri ertelendi
18:33 Togg, 43 yeni iş pozisyonu için ilan açtı! Aranan özellikler sıralandı
17:29 Marmaris'teki orman yangını bölgeye yayılmaya başladı! Evler tedbir amaçlı boşaltılıyor
17:24 Suudi Arabistanile ilişkiler normale dönüyor! Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Ankara'ya geldi
17:21 Bağırsak hastalığından dolayı ameliyat olan genç kız masadan kalkınca gördüklerine inanamadı! Doktorlar yanlışlıkla kalçalarını yapıştırmış
16:57 Kılıçdaroğlu çıkan yangınlar nedeniyle Marmaris'e gitmek istedi! Ancak uçağına iniş izni verilmedi
16:31 Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! PSG'nin yıldız orta saha oyuncusu Türkiye'ye geliyor
16:13 Burak Yılmaz, Fortuna Sittard ile anlaşma sağladı
16:12 Ümit Özdağ'ın iddiasına Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden yalanlama: Gizli yönetmelik iddiası büyük bir yalan
15:45 David Beckham'dan görülmemiş miras şartı! Oğulları herhangi bir kadına psikolojik veya fiziksel şiddet uygularsa mirastan faydalanamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 19:22:55. #1.12#
SON DAKİKA: Kale direği altında kalarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Eren son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement