Son Dakika Haberleri: Kaleli'nin yerine Ateş
Son Dakika Magazin Kaleli'nin yerine Ateş

Kaleli'nin yerine Ateş

1 saat önce

Söz konusu rol için kulislerde haftalardır İlker Kaleli adı dolaşmasına rağmen, rolü üstlenen isim Berkay Ateş oldu.

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Söz konusu rol için kulislerde haftalardır İlker Kaleli adı dolaşmasına rağmen, rolü üstlenen isim Berkay Ateş oldu. "Anne" ve "Çukur" gibi ses getiren yapımlarda sergilediği performansla beğeni toplayan Ateş, yeni dizisinde "Vatanım Sensin"le çıkış yapan Pınar Deniz'le kamera karşısına geçecek. Yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, senaryosunu Deniz Akçay Katıksız'ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Recai Karagöz oturuyor.

Vatanım Sensin, İlker Kaleli, Berkay Ateş, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:51 
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