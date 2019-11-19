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Son Dakika Güncel Kalın: 'Harekatın başarısını gölgelemeye dönük dezenformasyon ve çarpıtma çabalarının devam... - Son Dakika

Kalın: "Harekatın başarısını gölgelemeye dönük dezenformasyon ve çarpıtma çabalarının devam...

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

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Kalın: " Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı başarısını gölgelemeye dönük dezenformasyon ve çarpıtma çabalarının devam ettiğini üzüntüyle izliyoruz."

Kalın: Harekatın başarısını gölgelemeye dönük dezenformasyon ve çarpıtma çabalarının devam...

İbrahim Kalın, Kabine, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 07:09 Kaynak: AA
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