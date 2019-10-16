Kalın: "(Münbiç'teki gelişmeler) Orada Amerikan bayrağının yerine Rus bayrağının geçip,...
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Kalın: "(Münbiç'teki gelişmeler) Orada Amerikan bayrağının yerine Rus bayrağının geçip, PYD/YPG'nin, bir başka gücün kontrolü altında olması kabul edilebilir bir şey değil."
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 07:44 Kaynak: AA
Kalın: "( Münbiç'teki gelişmeler) Orada Amerikan bayrağının yerine Rus bayrağının geçip, PYD/ YPG'nin, bir başka gücün kontrolü altında olması kabul edilebilir bir şey değil."
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