Son Dakika Haberleri: Kalın: "(Münbiç'teki gelişmeler) Orada Amerikan bayrağının yerine Rus bayrağının geçip,...
Son Dakika Politika Kalın: '(Münbiç'teki gelişmeler) Orada Amerikan bayrağının yerine Rus bayrağının geçip,...

Kalın: "(Münbiç'teki gelişmeler) Orada Amerikan bayrağının yerine Rus bayrağının geçip,...

27 dakika önce

Kalın: "(Münbiç'teki gelişmeler) Orada Amerikan bayrağının yerine Rus bayrağının geçip, PYD/YPG'nin, bir başka gücün kontrolü altında olması kabul edilebilir bir şey değil."

Kalın:

Kalın: "( Münbiç'teki gelişmeler) Orada Amerikan bayrağının yerine Rus bayrağının geçip, PYD/ YPG'nin, bir başka gücün kontrolü altında olması kabul edilebilir bir şey değil."

Münbiç, YPG, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 07:44 Kaynak: AA
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