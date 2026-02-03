Kalkilya'da Filistinli Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Kalkilya'da Filistinli Genç Hayatını Kaybetti

03.02.2026 02:41
İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Filistinli genç, hastanede yaşamını yitirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Filistinli genç hayatını kaybetti.

Filistin televizyonunun haberine göre, Kalkilya'da vurulan Ömer Suveyraki isimli genç yaşamını yitirdi.

Filistin Kızılayından daha önce yapılan açıklamada, İsrail askerlerince vurulan gencin hastaneye kaldırıldığı ve durumunun kritik olduğu ifade edilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

