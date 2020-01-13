Kalorifer kazanı hayvan barınağına dönüştürüldü - Son Dakika
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Kalorifer kazanı hayvan barınağına dönüştürüldü

6 saat önce

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Müdür Yardımcısı Umut Yasin Aslan, öğretmenler ve öğrencilerin desteği ile okulda atıl durumda bulunan kalorifer kazanını, kedi ve köpekler için yuva ve yiyecek makinesi haline getirdi.

Kalorifer kazanı hayvan barınağına dönüştürüldü, System.String[]

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Müdür Yardımcısı Umut Yasin Aslan, öğretmenler ve öğrencilerin desteği ile okulda atıl durumda bulunan kalorifer kazanını, kedi ve köpekler için yuva ve yiyecek makinesi haline getirdi.

Sındırgı ilçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi deposunda kullanılmayan hurda halindeki eski tip kalorifer kazanını değerlendirmek için proje hazırlayan Lisenin Müdür Yardımcısı Umut Yasin Aslan, kazanı hayvan barınağı haline dönüştürdü. Okulun metal ve mobilya atölyelerindeki öğrencilerle de ortak çalışma yapan Aslan, kalorifer kazanının iç kısmında hayvanlar için barınacak yer hazırlarken, dışına da hayvanların gıda ihtiyacını karşılayacakları sistemi kurdu. Alt tabanının kilimlerle desteklendiği kazan içerisinde 7-8 köpek veya 10-15 kedinin yaşayabileceği bir alan oluşturuldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un hayvanlar konusundaki duyarlı davranışlarının kendisi için en büyük destek olduğunu söyleyen Lise Müdür Yardımcısı Umut Yasin Aslan, "Kazanı değerlendirmek istediğimi okul müdürümüz Tuncay Öztürk'e anlattım. Kendisi de bizi destekledi. Okul öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizde kendi branşlarında metal, mobilya ve iç mekan tasarımıyla ilgilendiler. Kalorifer kazanını kedi ve köpekler için yuva haline getirecek projeyi hazırladık ve hep birlikte çalıştık. Çalışmalara öğrencilerimizde büyük bir emekle harcadı. Kazanın temizliğini, boyasını ve iç hazırlıklarını hep beraber tamamladık. Emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.


Yasin Aslan, Sındırgı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 08:10 Kaynak: DHA
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