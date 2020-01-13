Kalorifer kazanı hayvan barınağına dönüştürüldü - Son Dakika

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Müdür Yardımcısı Umut Yasin Aslan, öğretmenler ve öğrencilerin desteği ile okulda atıl durumda bulunan kalorifer kazanını, kedi ve köpekler için yuva ve yiyecek makinesi haline getirdi.

Sındırgı ilçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi deposunda kullanılmayan hurda halindeki eski tip kalorifer kazanını değerlendirmek için proje hazırlayan Lisenin Müdür Yardımcısı Umut Yasin Aslan, kazanı hayvan barınağı haline dönüştürdü. Okulun metal ve mobilya atölyelerindeki öğrencilerle de ortak çalışma yapan Aslan, kalorifer kazanının iç kısmında hayvanlar için barınacak yer hazırlarken, dışına da hayvanların gıda ihtiyacını karşılayacakları sistemi kurdu. Alt tabanının kilimlerle desteklendiği kazan içerisinde 7-8 köpek veya 10-15 kedinin yaşayabileceği bir alan oluşturuldu.