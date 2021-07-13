Üye Girişi
Kalp hastalarına 'sakatat tüketmeyin' uyarısı - Son Dakika

Kalp hastalarına 'sakatat tüketmeyin' uyarısı

13.07.2021 13:16
Kalp hastalarına 'sakatat tüketmeyin' uyarısı, System.String[]

Sakatatın kolesterol ve doymuş yağ yönünden oldukça zengin olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Havva Kılınç, "Tüketim miktarlarına dikkat edilmeli, özellikle kolesterol ve kalp hastaları tüketmemeli" dedi.

Sakatatın kolesterol ve doymuş yağ yönünden oldukça zengin olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Havva Kılınç, "Tüketim miktarlarına dikkat edilmeli, özellikle kolesterol ve kalp hastaları tüketmemeli" dedi.

Et ve tatlı tüketiminin çok fazla arttığı Kurban Bayramı'nda özellikle kalp-damar, diyabet, hipertansiyon ve böbrek hastalarının risk altında olduğunu belirten Medicana Avcılar Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Havva Kılınç, bayramda beslenme hakkında bilgi verdi. Sağlıklı bireylerin bile dikkatli beslenmediği takdirde sindirim problemleri, midede şişkinlik, ağrı, kabızlık, kalp çarpıntısı ve tansiyon yükselmesi gibi sağlık problemleriyle karşılaşabileceğini anlatan Beslenme ve Diyet Uzmanı Havva Kılınç, "Öncelikle yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik hem pişirmede hem de sindirimde zorluk yaratır. Midede şişkinlik, hazımsızlık gibi sıkıntılara neden olur. Et 24 saat dinlendirildikten sonra tüketilmelidir" diye konuştu.

"ETİN ÜZERİNDEKİ BÜTÜN GÖRÜNÜR YAĞLAR TEMİZLENMELİ"

Etlerin büyük parçalar şeklinde değil kıyma, kuşbaşı gibi küçük parçalara ayrılıp tek pişirimlik miktarlara bölünüp buzdolabı poşetlerine koyularak buzdolaplarının buzluk kısmında veya derin dondurucuda saklanması gerektiğini ifade eden Havva Kılınç, "Buzdolabında eksi 2 santigrat derecede 1-2 hafta, derin dondurucuda ise eksi 18 santigrat derecede daha uzun süre etler saklanabilmekte. Etin dokuları arasında göremediğimiz yağlar vardır, bu yüzden bütün görünür yağlar temizlenmeli. Pişirirken içerisine kuyruk yağı, iç yağ eklemek gibi sıklıkla yapılan hatalardan başta kalp hastaları olmak üzere herkes kaçınmalı, etler hiçbir ekstra yağ eklenmeden kendi suyunda kısık ateşte kavurma, haşlama veya ızgara yöntemlerinden birisiyle pişirilmelidir. Kurban Bayramı'nın vazgeçilmesi kavurmanın içine tereyağı veya kuyruk/iç yağı eklemeden, kendi suyunda, kısık ateşte pişirme yapılmalıdır. Mangalda ya da kızartılarak pişirilen etlerde kanserojen maddeler artar, bu da her yaş grubundaki birey için risk oluşturur" diye ifade etti.

"ETİN YANINDA SEBZE, TAM TAHILLI EKMEK, PROBİYOTİK YOĞURT TÜKETİN"

Sakatatların kolesterol ve doymuş yağ yönünden oldukça zengin olduğuna dikkat çeken Dyt. Havva Kılınç tüketim konusunda şu uyarılarda bulundu:

"Özellikle kolesterol ve kalp hastalarının tüketmemeleri gerekir. Et sindirimi oldukça zor bir besindir, fazla miktarda tüketmek sindirim güçlüğü, mide ağrısı, kabızlık gibi problemlere neden olabilir. O yüzden et tüketimini öğle öğününde yapıp akşam öğününü biraz daha hafif geçirmek sizin için daha sağlıklı bir seçim olacaktır. Ayrıca, etin yanında sindirim sisteminizin çalışmasına yardımcı olacak yüksek lif içeriğine sahip sebze, tam tahıllı ekmek, probiyotik yoğurt gibi besinleri tercih etmeniz hem besin çeşitliliğini sağlayacak hem de bu problemlerle karşılaşmamak için yardımcınız olacaktır. Kırmızı et; iyi kalite hayvansal proteinin yanı sıra, demir, çinko, fosfor, magnezyum mineralleri ile B12, B6, B1 ve A vitaminlerini içermektedir. C vitamini içermediği için sebze, salata gibi C vitamini içeriği yüksek besinlerle tüketilmesi, demir emilimini de artırması nedeniyle daha yararlı olacaktır. Baklava başta olmak üzere yüksek miktarda yağ ve şeker içeren şerbetli-hamurlu tatlılar yerine, sütlü veya meyveli tatlıları tercih etmeniz daha sağlıklı bir seçim olacaktır. Düzenli bir sindirim sistemi ve metabolizmayı canlandırmak için yapmanız gereken en önemli şey su içmektir. Özellikle sıcak yaz günlerine denk gelen bayram süresince de minimum 2-2,5 litre (10-12 bardak) su içtiğinizden emin olun."


Kalp hastalarına 'sakatat tüketmeyin' uyarısı

Kurban Bayramı, Hipertansiyon, Diyet, Kalp, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Kalp hastalarına 'sakatat tüketmeyin' uyarısı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yeni diziye başlayan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün canlı yayında sergilediği samimi haller sevenlerini kızdırdı 14:51 Yeni diziye başlayan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün canlı yayında sergilediği samimi haller sevenlerini kızdırdı Galatasaray'dan dev transfer! Yıldız futbolcu için anlaşma sağlandı 14:46 Galatasaray'dan dev transfer! Yıldız futbolcu için anlaşma sağlandı Selfie çekerken Dicle Nehri'ne düşen kadına, çevredeki vatandaşlar yardım etti 14:30 Selfie çekerken Dicle Nehri'ne düşen kadına, çevredeki vatandaşlar yardım etti
Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz 14:08 Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz Anne yüreği o haberi kaldırmadı! Oğlunun karakolda olduğunu öğrenince karakola koşan kadın, karşıdan karşıya geçmek isterken can verdi 13:09 Anne yüreği o haberi kaldırmadı! Oğlunun karakolda olduğunu öğrenince karakola koşan kadın, karşıdan karşıya geçmek isterken can verdi Düğünleri pandemi rötarına takılmıştı! Berkay Hardal ve Dilan Telkök çifti sonunda düğün yaptı 12:40 Düğünleri pandemi rötarına takılmıştı! Berkay Hardal ve Dilan Telkök çifti sonunda düğün yaptı
Son Dakika: Delta varyantında 3 kat artış! Türkiye'de 36 ilde 750 kişide tespit edildi 12:17 Son Dakika: Delta varyantında 3 kat artış! Türkiye'de 36 ilde 750 kişide tespit edildi Büyükşenler cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Çiftin kızları ve oğlunun da aralarında olduğu 24 kişi için gözaltı kararı çıktı 11:44 Büyükşenler cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Çiftin kızları ve oğlunun da aralarında olduğu 24 kişi için gözaltı kararı çıktı

Son Dakika Haberleri
14:51 24 yıllık hasret sona erdi! Kaçırılan oğluna kavuşan baba: Artık mutlu olabilirim
14:50 Yeni diziye başlayan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün canlı yayında sergilediği samimi haller sevenlerini kızdırdı
14:45 Galatasaray'dan dev transfer! Yıldız futbolcu için anlaşma sağlandı
14:34 İBB'nin kurban bağışı kampanyasına ilgi yoğun! Bağış miktarı 10 gün içinde 7 milyon liraya ulaştı
14:10 Mahkemeye çıkan Tosuncuk'un ifadesi ortaya çıktı: Param yok ama el konulan mal varlıklarımla mağdurların zararını gidereceğim
14:07 Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz
13:11 Bakan Koca'dan "Zorunlu aşı" açıklaması: Şuan için gündemimizde yok
12:39 Düğünleri pandemi rötarına takılmıştı! Berkay Hardal ve Dilan Telkök çifti sonunda düğün yaptı
12:16 Son Dakika: Delta varyantında 3 kat artış! Türkiye'de 36 ilde 750 kişide tespit edildi
11:57 MTV'de ikinci taksit geldi! İşte bankaların araç sahipleri için düzenlediği çözüm kampanyaları
24 yıllık hasret sona erdi! Kaçırılan oğluna kavuşan baba: Artık mutlu olabilirim 24 yıllık hasret sona erdi! Kaçırılan oğluna kavuşan baba: Artık mutlu olabilirim         
14:51
Çek kanununda 13 milyar TL'lik düzenleme! Karşılıksız çek cezalarının infazı durdurulacak Çek kanununda 13 milyar TL'lik düzenleme! Karşılıksız çek cezalarının infazı durdurulacak         
14:51
İBB'nin kurban bağışı kampanyasına ilgi yoğun! Bağış miktarı 10 gün içinde 7 milyon liraya ulaştı İBB'nin kurban bağışı kampanyasına ilgi yoğun! Bağış miktarı 10 gün içinde 7 milyon liraya ulaştı         
14:35
Mahkemeye çıkan Tosuncuk'un ifadesi ortaya çıktı: Param yok ama el konulan mal varlıklarımla mağdurların zararını gidereceğim Mahkemeye çıkan Tosuncuk'un ifadesi ortaya çıktı: Param yok ama el konulan mal varlıklarımla mağdurların zararını gidereceğim         
14:10
Göllere bırakılan Japon balıkları herkesin korkulu rüyası oldu! Balıklarla başa çıkamayan yetkililer çareyi sosyal medyada buldu Göllere bırakılan Japon balıkları herkesin korkulu rüyası oldu! Balıklarla başa çıkamayan yetkililer çareyi sosyal medyada buldu         
13:44
Tatil hayaliyle yola çıktığı askerlik arkadaşını uyuşturucuya kurban verdi! Tatil hayaliyle yola çıktığı askerlik arkadaşını uyuşturucuya kurban verdi!         
13:02
Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı         
12:26
MHP'nin oy oranının düştüğünü belirten anketçilere Devlet Bahçeli'den tepki: Hanyayı da Konya'yı da gösterelim MHP'nin oy oranının düştüğünü belirten anketçilere Devlet Bahçeli'den tepki: Hanyayı da Konya'yı da gösterelim         
12:03
Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı         
11:21
Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç "Kokuyorsun" dediği iş arkadaşı tarafından bıçaklandı         
11:02
Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular         
09:57
Park görevlisi ABD'yi karıştırdı! Cadde ortasında önce idrarını yaptı, sonra mastürbasyon Park görevlisi ABD'yi karıştırdı! Cadde ortasında önce idrarını yaptı, sonra mastürbasyon         
09:55
Korkunç kazada, 34 kişi can verdi! Yakınları kimlik tespiti için uzun kuyruklar oluşturdu Korkunç kazada, 34 kişi can verdi! Yakınları kimlik tespiti için uzun kuyruklar oluşturdu         
09:49
Dengesini kaybedip gölete düştü! Talihsiz kadının cansız bedeni çocuklarının göz yaşları eşliğinde çıkartıldı Dengesini kaybedip gölete düştü! Talihsiz kadının cansız bedeni çocuklarının göz yaşları eşliğinde çıkartıldı         
09:35
Restorasyon için suyu çekilen gölden otomobil çıktı, ekipler şaşkına döndü Restorasyon için suyu çekilen gölden otomobil çıktı, ekipler şaşkına döndü         
09:01
Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın inanılmaz değişimi! Düzgün fiziğiyle beğeni topladı Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın inanılmaz değişimi! Düzgün fiziğiyle beğeni topladı         
00:07
3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi 3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi         
20:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2021 15:01:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kalp hastalarına 'sakatat tüketmeyin' uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement