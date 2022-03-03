Kalp krizi sonucu vefat eden okul müdürü son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Kalp krizi sonucu vefat eden okul müdürü son yolculuğuna uğurlandı

03.03.2022 00:57
Kalp krizi sonucu vefat eden okul müdürü son yolculuğuna uğurlandı

Sivas'ta yaptığı projelerle herkesin gönlüne taht kuran ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Okul Müdürü Yusuf Yurt, son yolculuğuna uğurlandı.

Sivas'ta yaptığı projelerle herkesin gönlüne taht kuran ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Okul Müdürü Yusuf Yurt, son yolculuğuna uğurlandı.

Sivas'ın Altınyayla ilçesi Şehit Nurullah Çakır Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü 34 yaşındaki Yusuf Yurt, geçtiğimiz gün öğrencilerini götürdüğü Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Yurt, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Öğrencileri ve ilçe halkı tarafından çok sevilen Okul Müdürü Yusuf Kurt, bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Vali Yardımcısı Şakir Öner Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Altınyayla Kaymakamı Enes Burak Koca, Altınyayla Belediye Başkanı Sinan Akbulut, Deliilyas Belediye Başkanı Mehmet Tek öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yusuf Yurt'un naaşı İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Vefat Eden Okul Müdürü Yusuf Yurt'un, RC Araç ve Dron prottipi yapan bir eğitimci olduğu ve yaptığı RC Prototip aracına ilçede bulunan bir dağın adını verdiği öğrenildi. Öğrencileriyle iç içe olan Yurt, köy okuluna aldığı 3d yazıcı ile öğrencileriyle birlikte dron ana gövdeleri tasarımı yapmıştı.

"Her zaman iyiliğimizi isterdi"

Vefat eden Okul Müdürünün Meslektaşı Zeki Özgişi, "Yusuf hocam Altınyayla'nın yetiştirdiği nadir insanlardan birisidir. Acımız büyük. Eğitim camiası olarak çok üzüldük. Allahtan rahmet diliyorum. Altınyayla'nın tüm Sivas'ın başı sağ olsun" diye konuştu.

Öğrencisi Ali Ramazan Karaküçük ise, "Biz Yusuf hocanın öğrencisiydik onu çok seviyorduk. Allah rahmet eylesin. Her zaman iyiliğimizi isterdi. Çok iyi birisiydi mekanı cennet olsun" dedi. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kalp krizi sonucu vefat eden okul müdürü son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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