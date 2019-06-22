Son Dakika Haberleri: Kamboçya'da çöken inşaatta 3 işçi hayatını kaybetti
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Kamboçya'da çöken inşaatta 3 işçi hayatını kaybetti

37 dakika önce

PHNOM Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'da ülkenin güneybatısındaki sahil kenti Sihanoukville'de 7 katlı inşaatının çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Kamboçya'da çöken inşaatta 3 işçi hayatını kaybetti, System.String[]
PHNOM Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'da ülkenin güneybatısındaki sahil kenti Sihanoukville'de 7 katlı inşaatının çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.
Sihanoukville Emniyet Müdürü Thul Phorsda yaptığı açıklamada, Çinli bir inşaat şirketine ait konut projesinde çalışan Kamboçyalı işçilerin inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu göçük altında kaldığını bildirdi.
Thul, 3 ölü, 18 yaralının çıkarıldığı göçükte daha fazla kişinin olup olmadığını belirlemek üzere arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Olayın işçiler uykudayken meydana geldiği, inşaatın bir bölümünü yatakhane olarak kullanan işçilerin göçük altında kaldığı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 10:44 Kaynak: AA
Güneydoğu Asya, İşçi, Kamboçya, Güncel
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