Kamboçya'da onlarca kara mayını ve patlayıcı bulan sıçan altın madalyayla ödüllendirildi - Son Dakika
BBC

Kamboçya'da onlarca kara mayını ve patlayıcı bulan sıçan altın madalyayla ödüllendirildi

Kara mayınlarını bulmak için eğitilen Magawa adlı bir sıçan, milyonlarca kişinin hayatını kurtardığı için İngiltere merkezli hayvanlara yardım örgütü PDSA tarafından altın madalyayla ödüllendirildi.

Kariyeri boyunca Kamboçya'da 39 kara mayını ve 28 infilak etmemiş patlayıcı bulan dev Afrikalı keseli sıçanı Magawa, bu prestijli ödülü alan ilk sıçan oldu. 1917'de kurulan PDSA (Hasta Hayvanlar için Halk Dispanseri) şimdiye kadar 30 hayvanı ödüllendirdi. Kuruluş, yedi yaşındaki Magawa'ya bu ödülün "Kamboçya'da ölümcül kara mayınlarının tespiti ve infilak ettirilmesinde, hayat kurtarma görevine bağlılığı" nedeniyle verildiğini açıkladı.

KAHRAMANLIK MADALYASI

Magawa'nın madalyasında da "Hayvan kahramanlığı ya da görev aşkı için" yazıyor. Magawa, Merkezi Tanzanya'da bulunan Belçika hayvan hakları kuruluşu Apopo tarafından eğiltildi.

Kuruluş 1990'lardan bu yana, "HeroRATs" (Kahraman sıçanlar) adıyla bilinen hayvanları kara mayınları ve verem vakalarını tespit etmek için eğitiyor. Yaklaşık bir yıllık eğitimin ardından hayvanlara sertifika veriliyor.

Apopo Başkanı Christophe Cox, İngiliz Press Association (PA) haber ajansına "Bu madalyayı almak bizim için büyük bir onur. Ama bu ödül, Kamboçya ve dünyanın diğer bölgelerinde kara mayınlarından zarar gören insanlar için de çok anlamlı" dedi. PDSA, ödül törenini bugün internet sitesinden yayınlayacak.

Kamboçya'da onlarca kara mayını ve patlayıcı bulan sıçan altın madalyayla ödüllendirildi

MAGAWA, DÖRT GÜNLÜK İŞİ YARIM SAATTE YAPIYOR

Dev Afrika keseli sıçanları diğer sıçan türlerine göre çok daha büyük. Ancak 70 santimetre uzunluğundaki Magawa sadece 1,2 kg ağırlığında. Bunun da hayvana mayınları patlatmadan bulabilmesi için avantaj sağladığı belirtiliyor.

Günde sadece yarım saat çalışan Magawa yakında emekli olacak. Dev Afrika keseli sıçanları tenis sahası büyüklüğündeki bir alanı 20 dakikada tarayabiliyor. Mayın dedektörleriyle bu büyüklükte bir alanın taranması 1 ila 4 gün alabiliyor.

Kamboçya'da onlarca kara mayını ve patlayıcı bulan sıçan altın madalyayla ödüllendirildi

TRUMP, OBAMA'NIN GETİRDİĞİ MAYIN YASAĞINI KALDIRMIŞTI

Kamboçya'da altı milyon kadar kara mayınının olduğu tahmin ediliyor. Ülkede kara mayınları nedeniyle 1979'dan beri 69 bin kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 25 bin kişinin de bacaklarını kaybettiği belirtiliyor.

Bu mayınların çoğu 1970 ve 80'lerdeki iç savaş sırasında döşenmişti. 2014'te eski ABD Başkanı Barack Obama kara mayınlarının kullanımını yasaklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump ise Ocak 2020'de bu yasağı kaldırmıştı.

Kamboçya'da onlarca kara mayını ve patlayıcı bulan sıçan altın madalyayla ödüllendirildi

İngiltere, Kamboçya, Afrika, Mayın, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 12:42

Son Dakika Dünya Kamboçya'da onlarca kara mayını ve patlayıcı bulan sıçan altın madalyayla ödüllendirildi - Son Dakika Dünya

BBC
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