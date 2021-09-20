Kamboçya ve Tayland, Kovid-19 aşı kampanyalarına hız verdi - Son Dakika

Güneydoğu Asya ülkeleri Kamboçya ve Tayland, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşılama kampanyalarını arttırdı.

Vietnamplus'ın haberine göre, Kamboçya'da Kovid-19 aşısı uygulananların sayısı 12 milyonu aştı.

Ülkede aşı olmaya uygun vatandaşların yüzde 75,3'ü aşılanmış oldu.

Kamboçya'da son 24 saatte 622 yeni Kovid-19 vakası görülürken, 14 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısı 104 bin 716'ya ve toplam can kaybı 2 bin 123'e yükselirken, 97 bin 700 kişi de sağlığına kavuştu.

Tayland

Tayland, bu yıl sonuna kadar nüfusunun yüzde 70'ini oluşturan yaklaşık 50 milyon vatandaşını aşılamayı hedefliyor.

Öte yandan, Tayland'da nüfusun yüzde 43,7'sine en az bir doz Kovid-19 aşısı yapılırken, yetkililer, eylül ayı sonuna kadar toplam nüfusun en az yarısının aşılanmasını hedeflediklerini bildirdi.

Tayland hükümeti, 24 Eylül itibariyle her gün bir milyon doz aşı uygulanacağı bilgisini verdi.

Tayland'da 12 bin 709 yeni vaka ve 106 can kaybı yaşanırken, toplam vaka sayısı 1 milyon 489 bin 186'ya ve toplam can kaybı 15 bin 469'a yükseldi.