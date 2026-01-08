Kamerun'da Ayrılıkçılara Darbe - Son Dakika
Kamerun'da Ayrılıkçılara Darbe

08.01.2026 19:36
Kamerun'un Kuzey Batı bölgesinde düzenlenen operasyonda 11 ayrılıkçı öldürüldü, mühimmat ele geçirildi.

Kamerun'un Anglofon (İngilizce konuşulan) Kuzey Batı bölgesinde düzenlenen askeri operasyonda 11 ayrılıkçı öldürüldü.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey-Batı bölgesine bağlı Bui mevkisindeki ordu, ayrılıkçılara karşı operasyon düzenledi.

Askeri mühimmat ve 9 motosikletin ele geçirildiği operasyonda, aralarında "Mbansah" lakabıyla bilinen bir grup liderinin de bulunduğu 11 ayrılıkçı öldürüldü.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasına tepki olarak, bölgede 2016'nın son aylarında gösteriler başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961'de federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 6 bin kişi yaşamını yitirdi, 800 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

Kaynak: AA

