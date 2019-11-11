- Kamışlı'da bomba yüklü 3 araç patladı: 3 ölü, 5 yaralı
6 saat önce
- Kamışlı'da bomba yüklü 3 araç patladı: 3 ölü, 5 yaralıKAMIŞLI - Suriye'nin Kamışlı kentinde bomba yüklü 3 aracın infilak ettiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 08:28 Kaynak: İHA
- Kamışlı'da bomba yüklü 3 araç patladı: 3 ölü, 5 yaralı
KAMIŞLI - Suriye'nin Kamışlı kentinde bomba yüklü 3 aracın infilak ettiği belirtildi. Patlamada 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında yer alan Suriye'nin Kamışlı kentinde 3 ayrı noktada patlama meydana geldiği belirtildi. Bomba yüklü 3 aracın infilak ettiği, dumanlar yükseldiği öğrenildi. Meydana gelen patlamalarda 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Canlı yayında Mehmet Eymür ve Doğu Perinçek kavgası! Birbirlerini "ABD ajanı" olmakla suçladılar Meclis raporu hazırlandı: 150 gencin intiharında mavi balina şüphesi var Erdoğan ziyareti öncesi Washington'da FETÖ iş birliğinde Türkiye karşıtı panel düzenlendi Başsavcılıktan 'Rabia Naz' açıklaması: Rabia Naz'ın tırnağında bulunan DNA aynı soyağacından bir erkeğe ait