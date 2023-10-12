Kampı terkettiler! Zaniolo ve Tonali'ye yasa dışı bahis soruşturması

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Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan yıldız futbolcu Nicolo Zaniolo ve Sandro Tonali, yasadışı bahis soruşturması sebebiyle sorgulandı. İki oyuncu da İtalya Milli Takımı kampından ayrıldı.

KAMPTAN AYRILDILAR

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Tonali ve Zaniolo, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında sorgulandı. İki oyuncu da, milli takım sorumlusu Gianluigi Buffon eşliğinde polisle görüştü ve kamptan ayrıldı.

3 YILA KADAR MEN EDİLEBİLİRLER

Yasadışı bahis iddiaları nedeniyle soruşturma açılan ve futbol maçları üzerine bahis oynadığı tespit edilen bir oyuncu, üç yıl men cezası alabiliyor.