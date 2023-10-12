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Kampı terkettiler! Zaniolo ve Tonali'ye yasa dışı bahis soruşturması - Son Dakika

Kampı terkettiler! Zaniolo ve Tonali'ye yasa dışı bahis soruşturması

Son Güncelleme: 12.10.2023 21:47

Yıldız isimlerden Nicolo Zaniolo ve Sandro Tonali, yasa dışı bahis iddiaları nedeniyle sorgulandı ve İtalya Milli Takımı kampını terk etti. İki oyuncunun, polisle görüştüğü ve ardından kamptan ayrıldığı öne sürüldü.

Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan yıldız futbolcu Nicolo Zaniolo ve Sandro Tonali, yasadışı bahis soruşturması sebebiyle sorgulandı. İki oyuncu da İtalya Milli Takımı kampından ayrıldı.

KAMPTAN AYRILDILAR

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Tonali ve Zaniolo, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında sorgulandı. İki oyuncu da, milli takım sorumlusu Gianluigi Buffon eşliğinde polisle görüştü ve kamptan ayrıldı.

3 YILA KADAR MEN EDİLEBİLİRLER

Yasadışı bahis iddiaları nedeniyle soruşturma açılan ve futbol maçları üzerine bahis oynadığı tespit edilen bir oyuncu, üç yıl men cezası alabiliyor.

Kampı terkettiler! Zaniolo ve Tonali'ye yasa dışı bahis soruşturması
Kampı terkettiler! Zaniolo ve Tonali'ye yasa dışı bahis soruşturması
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Hukuk

Nicolo Zaniolo, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Kampı terkettiler! Zaniolo ve Tonali'ye yasa dışı bahis soruşturması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kampı terkettiler! Zaniolo ve Tonali'ye yasa dışı bahis soruşturması - Son Dakika
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