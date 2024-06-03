Eşini evde başkasıyla yakaladı! İkisini de öldürüp intihar etti - Son Dakika
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Eşini evde başkasıyla yakaladı! İkisini de öldürüp intihar etti

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Ankara'nın Sincan ilçesinde eşini evde başka bir erkekle yakalayan adam, karısına ve yanındaki adama kesici aletle saldırarak öldürdü. Ardından intihar eden adamın çiftin iki çocuğu olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

03.06.2024 19:22
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Ankara'nın Sincan ilçesinde eşini evde başka bir erkekle yakalayan adam deliye döndü. Karısına ve yanındaki adama kesici aletle öldüren gözü dönmüş eş, daha sonra kendi canına kıydı. Yaşamları acı bir şekilde sonlanan çiftin iki çocukları olduğu öğrenildi.

İKİSİNİ DE ÖLDÜRÜP KENDİSİNİ ASTI

Saat 15.00 sıralarında Sincan ilçesi Malazgirt Mahallesi Tolga Sokak'ta bulunan bir apartmanda iddialara göre, eşi Esma Şimşek'i evde A.H. ile birlikte yakalayan Hasan Şimşek kesici aletle saldırdı. Şimşek, eşi Esma Şimşek ve A.H.'yi yaraladıktan sonra kendini asarak intihar etti.

Eşini evde başkasıyla yakaladı! İkisini de öldürüp intihar etti

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Hasan Şimşek, Esma Şimşek ve A.H.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayı öğrenen Şimşek çiftinin yakınları ise sinir krizi geçirdi. Cenazeler otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eşini evde başkasıyla yakaladı! İkisini de öldürüp intihar etti
Eşini evde başkasıyla yakaladı! İkisini de öldürüp intihar etti
Kaynak: İHA

İnceleme, Ankara, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eşini evde başkasıyla yakaladı! İkisini de öldürüp intihar etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Kanuni Süleyman: Allah düşmanında başına vermesin.gerçekten helak edilecek bir kavim haline geldik.Rabbim maasum insanları muhafaza etsin inşallah 95 2 Yanıtla
  • ferhat eser: kendine niye sıktın be abi senin gibi şerefli adamlar bizim paşamız olur mekanın cennet olsun inşallah 75 0 Yanıtla
    Sabri Kılıc: adam namusunu temizliyor ama kanunlar adamı senelerce içeri atıyor ne yapsın onlar için girmeyi göze alamıyor. Allah kimsenin başına vermesin . Rabbim yardımcısı olsun 0 0 Mustafa gültekin: Asmış 0 0
  • Osman Koca: cok acı 38 1 Yanıtla
  • Ferhat Boztepe: Gözü dönmüş adam diye tabir ettiğiniz noktada keşke güvenip evlendiği, çocuk sahibi olup itimat ederek evde bırakıp para kazanmaya gittiği eşi tarafından aldatılan talihsiz adam deseydiniz. Ve keşke adam intihar etmeseydi. Ölmek öldürülmek tasvip edilmez ama bahsi geçen durum yenilir yutulur değil. Adam aaaa rahatsız ettim pardon siz devam edin diyip evden mi çıkacaktı? Sanırım kim olsa cinnet getirirdi tabi azıcık onur namus hassasiyeti varsa. 33 0 Yanıtla
    Davut Kochan: Agır tahrikden ceza almazdı kendisine yazık etmiş 2 0
  • Mehmet Dagdelen: Aldatacaksan neden evleniyorsun Allah düşmanımın başına bile başına vermesin çok zor bir durum 13 0 Yanıtla
  • Ankara null: sincan sasirmadik 7 6 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA: On numara iş 9 2 Yanıtla
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