Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Gence'de - Son Dakika

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Gence'de
22.10.2020 15:53
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Gence'de GENCE - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Azerbaycan'ın Gence kentine gelerek burada incelemelerde bulundu.
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Gence'de GENCE - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Azerbaycan'ın Gence kentine gelerek burada incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Malkoç, basın mensuplarına da açıklama yaptı.
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