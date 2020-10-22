Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Gence'de - Son Dakika

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç , Gence'de GENCE - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Azerbaycan 'ın Gence kentine gelerek burada incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Malkoç, basın mensuplarına da açıklama yaptı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı yetkilisi: Azerbaycan ordusu bizden çok üstün, savaş tarihinde böyle bir durum yok