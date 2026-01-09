Kamu Çalışanlarına Yönelik Şiddet Artıyor

(GAZİANTEP) – Büro Emekçileri Sendikası üyelerinin, Yalova SGK'da görevli bir avukatın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin Gaziantep'te yaptığı açıklamada konuşan Yunus Çiçek, yoksulluğun derinleşmesiyle birlikte şiddetin olağanlaştığını ve şiddetin kamu çalışanlarına yöneldiğini ifade etti.

Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nde görev yapan sosyal güvenlik emekçisi Avukat Zekeriya Polat'ın görevi başında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin Gaziantep SGK İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapıldı. Sendika adına açıklamayı okuyan Yunus Çiçek hükümetin ekonomik politikaları sonucu sosyal güvenlik sisteminin adım adım tasfiye edildiğini, milyonlarca emeklinin açlık sınırının altında yaşamaya mahküm edildiğini ve yurttaşların SGK prim borçlarıyla karşı karşıya bırakıldığını söyledi. Yoksulluğun derinleşmesiyle birlikte şiddetin olağanlaştığını ifade eden Çiçek, bu durumun kamu hizmeti üreten emekçilere yöneldiğini belirtti.

Kamu hizmeti alanlarında şiddetin giderek arttığını vurgulayan Çiçek, avukatlardan doktorlara, icra memurlarından güvenlik personeline, öğretmenlerden denetim memurlarına kadar birçok kamu çalışanının küfür, hakaret, tehdit ve fiziksel saldırıya maruz kaldığını söyledi. Hukuki yaptırımların yetersizliğinin ve kamu otoritesinin bu durumu normalleştiren yaklaşımının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Kamu kurumlarında yeterli güvenlik önlemleri alınmadığını belirten Yunus Çiçek, kamusal görevlerini yerine getirirken şiddete maruz kalmak ve çalışırken ölmek istemediklerini ifade etti. Açıklamada, kurum girişlerindeki güvenlik önlemlerinin artırılması, X-Ray cihazlarının sembolik olmaktan çıkarılması, borç-alacak ilişkisi bulunan birimlerde güvenliğin güçlendirilmesi, İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının etkin şekilde işletilmesi ve sahada çalışan kamu personeli için kolluk kuvveti desteği sağlanması gerektiği vurgulandı.

Şiddetin kaynağının ekonomik ve sosyal politikalar olduğunu belirten Çiçek, kamu kurumlarının itibarsızlaştırılmasının benzer olayların önünü açtığını söyledi. Çiçek, yeterli önlemler alınmadığı sürece bu tür olayların sona ermeyeceğini belirterek, yaşanan saldırıyı kınadıklarını ve kamu idarelerinin daha bütünlüklü tedbirler alması gerektiğini kamuoyuna duyurdu.