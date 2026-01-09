Kamu Çalışanlarına Yönelik Şiddet Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kamu Çalışanlarına Yönelik Şiddet Artıyor

09.01.2026 19:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büro Emekçileri Sendikası, yoksulluğun artmasıyla kamu çalışanlarına yönelik şiddetin olağanlaştığını vurguladı.

(GAZİANTEP) – Büro Emekçileri Sendikası üyelerinin, Yalova SGK'da görevli bir avukatın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin Gaziantep'te yaptığı açıklamada konuşan Yunus Çiçek, yoksulluğun derinleşmesiyle birlikte şiddetin olağanlaştığını ve şiddetin kamu çalışanlarına yöneldiğini ifade etti.

Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nde görev yapan sosyal güvenlik emekçisi Avukat Zekeriya Polat'ın görevi başında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin Gaziantep SGK İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapıldı.  Sendika adına açıklamayı okuyan Yunus Çiçek hükümetin ekonomik politikaları sonucu sosyal güvenlik sisteminin adım adım tasfiye edildiğini, milyonlarca emeklinin açlık sınırının altında yaşamaya mahküm edildiğini ve yurttaşların SGK prim borçlarıyla karşı karşıya bırakıldığını söyledi. Yoksulluğun derinleşmesiyle birlikte şiddetin olağanlaştığını ifade eden Çiçek, bu durumun kamu hizmeti üreten emekçilere yöneldiğini belirtti.

Kamu hizmeti alanlarında şiddetin giderek arttığını vurgulayan Çiçek, avukatlardan doktorlara, icra memurlarından güvenlik personeline, öğretmenlerden denetim memurlarına kadar birçok kamu çalışanının küfür, hakaret, tehdit ve fiziksel saldırıya maruz kaldığını söyledi. Hukuki yaptırımların yetersizliğinin ve kamu otoritesinin bu durumu normalleştiren yaklaşımının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Kamu kurumlarında yeterli güvenlik önlemleri alınmadığını belirten Yunus Çiçek, kamusal görevlerini yerine getirirken şiddete maruz kalmak ve çalışırken ölmek istemediklerini ifade etti. Açıklamada, kurum girişlerindeki güvenlik önlemlerinin artırılması, X-Ray cihazlarının sembolik olmaktan çıkarılması, borç-alacak ilişkisi bulunan birimlerde güvenliğin güçlendirilmesi, İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının etkin şekilde işletilmesi ve sahada çalışan kamu personeli için kolluk kuvveti desteği sağlanması gerektiği vurgulandı.

Şiddetin kaynağının ekonomik ve sosyal politikalar olduğunu belirten Çiçek, kamu kurumlarının itibarsızlaştırılmasının benzer olayların önünü açtığını söyledi. Çiçek, yeterli önlemler alınmadığı sürece bu tür olayların sona ermeyeceğini belirterek, yaşanan saldırıyı kınadıklarını ve kamu idarelerinin daha bütünlüklü tedbirler alması gerektiğini kamuoyuna duyurdu.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Ekonomi, Yerel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kamu Çalışanlarına Yönelik Şiddet Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polisler, anne ve bebeğini fırtınadan kalkanla korudu Polisler, anne ve bebeğini fırtınadan kalkanla korudu
Trump’a Venezuela freni: Senato, askeri güç kullanımını sınırlama adımı attı Trump'a Venezuela freni: Senato, askeri güç kullanımını sınırlama adımı attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahmi Koç ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahmi Koç ile görüştü
2.5 ay önce imza atmıştı Aboubakar’ın geleceğiyle ilgili flaş gelişme 2.5 ay önce imza atmıştı! Aboubakar'ın geleceğiyle ilgili flaş gelişme
Yıldız Tilbe’den yıllar sonra gelen itiraf: Sağ kulağım duymuyor Yıldız Tilbe'den yıllar sonra gelen itiraf: Sağ kulağım duymuyor
Yine Barış Alper Yılmaz, yine transfer Talibi bu kez Premier Lig’den Yine Barış Alper Yılmaz, yine transfer! Talibi bu kez Premier Lig'den

19:37
TFF, bahis nedeniyle 43 antrenörü PFDK’ye sevk etti
TFF, bahis nedeniyle 43 antrenörü PFDK'ye sevk etti
18:58
Maduro’nun serbest kalma ihtimalini bu sözlerle açıkladı
Maduro'nun serbest kalma ihtimalini bu sözlerle açıkladı
18:27
Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı
Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı
18:06
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
16:57
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam’a gitti
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam'a gitti
16:55
Mutlu son Galatasaray’ın yeni yıldızı İstanbul’a geldi
Mutlu son! Galatasaray'ın yeni yıldızı İstanbul'a geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 19:57:23. #7.11#
SON DAKİKA: Kamu Çalışanlarına Yönelik Şiddet Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.