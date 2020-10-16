Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda Değişiklik öngören teklif kabul edildi - Son Dakika

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda Değişiklik öngören teklif kabul edildi

16.10.2020 07:42
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda Değişiklik öngören teklif kabul edildi, System.String[]

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda Değişiklik öngören teklif kabul edildi.

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda Değişiklik öngören teklif kabul edildi.

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Teklif ile, 0Kamu idareleri program bütçeye uygun olarak yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyaçlarını, amaç, hedef ve performans göstergelerini içeren performans programı hazırlayacaklar. Kamu idareleri bütçelerini kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı programı, orta vadeli program, orta vadeli meali plan, Cumhurbaşkanlığı yıllık planı, stratejik planları ile program yapısına uyumlu şekilde ve performans esasına dayalı olarak hazırlayacaklar.

Bütçeler, program yapısı esas alınarak kurumsal ve ekonomik sonuçların görülmesini sağlayacak şekilde Cumhurbaşkanlığınca uluslar arası standartlara uygun olarak bir sınıflandırmaya tabi tutularak hazırlanacak ve uygulanacak.

Merkezi Yönetim Bütçesi Kanunu'nun gider cetvelinin bölümleri analitik bütçe sınıflandırması esas alınarak program itibarıyla düzenlenecek.

Tıp Fakültesi kurmak isteyen vakıf yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim faaliyetleri ile sağlık hizmetleri sunumu için asgari 200 yatak kapasitesine sahip olmaları şartı getiriliyor.

Bünyesinde Tıp Fakültesi olan ve kendisine ait hastanesi bulunmayan vakıf yükseköğretim kurumlarının maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde hastaneyi ön izin belgesi veya aynı şartlara haiz bir hastaneyi devralacağına dair belgeyi Yükseköğretim Kurulu'na teslim etmesi zorunludur.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda Değişiklik öngören teklif kabul edildi

Tıp Fakültesi, TBMM, Kamu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda Değişiklik öngören teklif kabul edildi - Son Dakika

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