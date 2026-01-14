Kamu-Sen'den Ek Zam Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kamu-Sen'den Ek Zam Talebi

14.01.2026 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Önder Kahveci, memur ve emeklilere ek zam ve refah payı talep etti, alım gücünün eridiğini vurguladı.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "Memur ve emekli maaşlarına ek bir artış yapılarak durumlarının iyileştirilmesini, üzerine refah payı eklenerek gerçek anlamda bir zamma kavuşturulmasını talep ediyoruz. Ek zam ve refah payının kalıcı biçimde düzenlenmesini istiyoruz." dedi.

Kahveci, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde yaptığı açıklamada, kamu çalışanları ve emeklilerin alım gücünün her geçen gün biraz daha eridiğini, geçim şartlarının sürdürülemez hale geldiğini söyledi.

2025 yılına ait enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, memur ve emeklilerin maaş artışlarının gerçek hayat şartları karşısında yetersiz kaldığının bir kez daha net biçimde ortaya çıktığını dile getiren Kahveci, enflasyonun yükseldiğini, maaşların eridiğini savundu.

Kahveci, memur maaşlarının yoksulluk sınırının, emekli maaşlarının ise açlık sınırının altında kaldığını ifade ederek, en düşük devlet memuru maaşının mutlaka yoksulluk sınırının üzerine çıkarılması gerektiğini söyledi.

Önder Kahveci, memurların emekli olmak istemediğini, bu tablonun ancak memur ve emekli maaşlarına ek zam yapılarak, maaşlara ilave refah payı eklenerek düzeltilebileceğini belirtti.

"Memurların gelir vergisi dilimi yüzde 15'te sabitlensin"

Kamuda güvenceye ve kadroya dayalı tek tip bir istihdam modeli oluşturulması gerektiğini ifade eden Kahveci, "Biz diyoruz ki nimette de külfette de adalet olsun. Statü farkından kaynaklanan adaletsizlikler sona ersin. Maaş artışları piyasa gerçekleriyle örtüşsün. Pasta büyüyorsa payımız da büyüsün. Memurun ve emeklinin yüzü gülsün." diye konuştu.

Kahveci, Türkiye Kamu-Sen olarak taleplerini şu sözlerle sıraladı:

"Memur ve emekli maaşlarına ek bir artış yapılarak durumlarının iyileştirilmesini, üzerine refah payı eklenerek gerçek anlamda bir zamma kavuşturulmasını talep ediyoruz. Ek zam ve refah payının kalıcı biçimde düzenlenmesini istiyoruz. Gelir vergisinin adil bir biçimde belirlenmesini, herkesin kazancıyla orantılı bir vergilendirmeye tabi tutulmasını bekliyoruz. Bunun için de memurların gelir vergisi dilimi yüzde 15'te sabitlensin diyoruz. Bütün ödemeler, bilhassa ilave ek ödeme emekli maaşına eklensin, emeklinin de yüzü gülsün, evi şenlensin istiyoruz."

Birinci dereceye gelen tüm memurların ek gösterge rakamlarının 3600'e yükseltilmesine ilişkin verilen sözün yerine getirilmesini isteyen Kahveci, maaş sorununa kökten çözüm üretecek politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Kahveci, ücrette hakkaniyetin sağlanacağı, eşit işe eşit ücretin hakim olacağı, emekli ve çalışanların yeterli düzeyde bir ücrete kavuşacağı, statü farkından doğan adaletsizliklerin giderileceği yeni bir ücret politikasına ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Önder Kahveci, Ekonomi, Güncel, Refah, Memur, Kamu, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamu-Sen'den Ek Zam Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore’nin eski devlet başkan için idam talebi Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore'nin eski devlet başkan için idam talebi
Fenerbahçe’nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe’ye gitti Fenerbahçe'nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe'ye gitti
Sertaç Komsuoğlu’ndan başkan adayı olacağı iddialarına cevap Sertaç Komsuoğlu'ndan başkan adayı olacağı iddialarına cevap
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Icardi’nin gol sevinci davalık oldu Icardi'nin gol sevinci davalık oldu
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda

13:44
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye’nin en borçlu belediyesi
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye'nin en borçlu belediyesi
13:32
AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır’a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak
AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır'a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak
13:27
Oktay Kaynarca’nın ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken fuhuş sorusu
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu
13:14
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
13:12
ABD’ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi
ABD'ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi
12:20
Türkiye devrede İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD’li makamlarla da görüşülüyor
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 14:33:02. #7.11#
SON DAKİKA: Kamu-Sen'den Ek Zam Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.