Kamu ve teknoloji dünyası GICTC 2026’da buluşuyor - Son Dakika
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Kamu ve teknoloji dünyası GICTC 2026’da buluşuyor

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Kamu ve teknoloji dünyası GICTC 2026’da buluşuyor
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Kamu ve teknoloji sektörünün önde gelen temsilcilerini bir araya getiren Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı (GICTC 2026), Kocaeli’deki Bilişim Vadisi’nde gerçekleştiriliyor. Yapay zekâ, dijital egemenlik, akıllı şehirler, 5G ve siber güvenlik gibi kritik başlıkların ele alındığı konferansta, kamunun dijital dönüşüm yolculuğu masaya yatırılıyor.

Kamu kurumları ile teknoloji dünyasının temsilcilerini buluşturan Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı (GICTC 2026), 14 Ekim’de Gebze Bilişim Vadisi’nde kapılarını açıyor. EFF organizasyonuyla bu yıl sekizincisi düzenlenen konferans, kamu hizmetlerinin dijitalleşmesinden yapay zekâ uygulamalarına, siber güvenlikten akıllı şehir teknolojilerine kadar pek çok önemli konuya ev sahipliği yapıyor.

750’nin üzerinde katılımcı, 40’ı aşkın konuşmacı ve 30’dan fazla sergi alanı sahibinin yer almasının beklendiği organizasyon, kamu ve özel sektör arasında yeni iş birliklerinin geliştirilmesini hedefliyor.

KAMUNUN 2030 DİJİTAL VİZYONU ELE ALINIYOR

“Yeni Nesil Kamu: Dijital Devletin 2030 Vizyonu” temasıyla başlayan konferansta, kamu hizmetlerinin geleceği ve yapay zekâ teknolojilerinin devlet yönetimindeki rolü değerlendiriliyor.

Program kapsamında T.C. Ticaret Bakanlığı, Türksat ve teknoloji sektöründen temsilciler, dijital dönüşüm süreçlerine ilişkin görüşlerini paylaşıyor.

Dijital egemenlik başlıklı oturumlarda ise kamu verilerinin korunması, yerli ve millî teknoloji altyapılarının geliştirilmesi, bulut sistemleri ve yapay zekânın kamu hizmetlerine entegrasyonu gibi konular öne çıkıyor.

Kamu ve teknoloji dünyası GICTC 2026’da buluşuyor

YAPAY ZEKÂ VE 5G İLE AKILLI ŞEHİRLERİN GELECEĞİ TARTIŞILIYOR

Konferansın dikkat çeken oturumlarından “Akıllı Şehirler: AI, 5G ve Bağlantılı Kamu” başlığı altında, yeni nesil teknolojilerin şehir yaşamına ve kamu hizmetlerine etkileri masaya yatırılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türk Telekom ve teknoloji şirketlerinden temsilcilerin yer aldığı programda, yapay zekâ destekli şehir yönetimi, 5G altyapısı, akıllı ulaşım sistemleri ve dijital belediyecilik uygulamaları ele alınıyor.

SİBER GÜVENLİK VE DİJİTAL DAYANIKLILIK GÜNDEMDE

Etkinliğin önemli başlıklarından birini de siber güvenlik oluşturuyor. “Siber Devlet: AI Çağında Güvenlik ve Dijital Dayanıklılık” oturumlarında, yapay zekâ destekli siber tehditler, kritik kamu altyapılarının korunması ve dijital güvenlik stratejileri değerlendiriliyor.

Alanında uzman isimler, kamu kurumlarının değişen siber tehditlere karşı geliştirebileceği önlemleri ve yapay zekânın güvenlik alanındaki kullanımını tartışıyor.

Kamu ve teknoloji dünyası GICTC 2026’da buluşuyor

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ VE KAMU TEMSİLCİLERİ AYNI PLATFORMDA

Kamu yöneticileri, teknoloji şirketleri, akademisyenler ve sektör profesyonellerini buluşturan GICTC 2026, panellerin yanı sıra teknoloji çözümlerinin tanıtıldığı sergi alanlarıyla da dikkat çekiyor.

Dijital dönüşüm, yapay zekâ ve yeni nesil iletişim teknolojilerinin odağında gerçekleştirilen konferans, kamu ve özel sektör arasında bilgi paylaşımını artırmayı ve Türkiye’nin dijital dönüşüm vizyonuna katkı sağlamayı amaçlıyor.

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