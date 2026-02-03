Kamyon Sürücüsüne 25 Bin Lira Ceza

Denizli'de trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen kamyon sürücüsüne 25 bin 179 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gürleyik Mahallesi'nde bir kamyon sürücüsünün seyir halinde önlem almadan mermer bloğu taşıdığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlatıldı.

Trafik denetleme şubesi ekiplerince yapılan incelemede kamyon sürücüsünün B.D. olduğu belirlendi.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri kapsamında 25 bin 179 lira ceza kesildi.