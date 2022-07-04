KAMYONDAN ÇIKAN LASTİK KAZAYA YOL AÇTI; 5 YARALI - Son Dakika
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KAMYONDAN ÇIKAN LASTİK KAZAYA YOL AÇTI; 5 YARALI

04.07.2022 14:14

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, Fransa'dan gelen gurbetçi ailenin bulunduğu minibüse önce kamyondan fırlayan lastik sonra da otomobil çarptı.

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, Fransa'dan gelen gurbetçi ailenin bulunduğu minibüse önce kamyondan fırlayan lastik sonra da otomobil çarptı. Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı TEM otoyolunun Kırklareli Lüleburgaz ilçesi gişeler mevkisinde meydana geldi. Fransa'dan tatillerini geçirmeye ana vatana gelen Bülent Palalı yönetimindeki ET 912 VD plakalı minibüse, İstanbul yönüne seyrederken, karşı şeritte ilerleyen kamyondan fırlayan lastik çarptı. Lastiğin çarpmasıyla duran minibüse, arkadan gelen ve Edirne'den düğünden dönenlerin içinde olduğu, Emre Tekin'in kullandığı 34 PM 0031 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin sürücüsü Emre Tekin araçta sıkıştı. Her 2 araçtan, Tekin'in de aralarında olduğu 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler otomobilde sıkışan Tekin'i 30 dakikalık çalışmayla çıkardı. Yaralılar, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Kazadan yara almadan kurtulan minibüs sürücüsü Bülent Palalı, "Yolda ilerliyordum. Karşı yönden gelen 1 lastik aracıma çarptı. Ne olduğunu anlayamadan bu kaza meydana geldi" dedi.

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Kaynak: DHA

Lüleburgaz, Kırklareli, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAMYONDAN ÇIKAN LASTİK KAZAYA YOL AÇTI; 5 YARALI - Son Dakika

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