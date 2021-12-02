Kamyonet kırmızı ışıkta geçti kazaya sebebiyet verdi - Son Dakika

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Perşembe Işıklı Kavşağı'nda kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen kamyonet sürücüsü kazaya neden oldu. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Perşembe istikametinden gelen kamyonet sürücüsü M.A.'nın kullandığı 67 YF 136 plakalı aracı ile kırmızı ışıkta durmadan geçmeye çalışınca Bakacakkadı istikametinden Çaycuma istikametine gitmekte olan A.S. idaresindeki 67 TL 453 plakalı otomobille ışıklı kavşakta çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Servisi ve polisi arayarak yardım istedi. Otomobilde sıkışan yolcu için Çaycuma İtfaiyesi'nden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kazaya zamanında ve doğru müdahalesi ile yaralı kısa sürede araçtan çıkarıldı. Otomobil de bulunan yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - ZONGULDAK