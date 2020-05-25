Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı - Son Dakika

Rize'nin İkizdere ilçesinde kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kenan Yılmaz yönetimindeki 53 KA 778 plakalı kamyonet, Ballıköy- Anzer Hamurlu mevkiinde karla kaplı yolda seyir halinde iken kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Köydeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine ulaşılırken, yaralı sürücü Kenan Yılmaz ile Recep Ali Şinaforoğlu, bir saatlik çalışma sonucu sedye ve halat yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Rize Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - RİZE