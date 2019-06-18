Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Kütahya
'nın Emet
ilçesinde, kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Altınok (61) yönetimindeki 43 PH 821 plakalı otomobil, Emet- Çavdarhisar
kara yolu Yarış köyü yakınlarında Yakup Altun
'un kullandığı 43 FR 205 plakalı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada, otomobilde bulunan Ali Akkul (84), olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücüler ile araçlardaki Mehmet Tuncay
, Şuayip Uyanık ve Ömer Kılıç
, 112 Acil Sağlık ekiplerince Dr. Fazıl Doğan Emet Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Akkul'un cesedi, incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.