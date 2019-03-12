Son Dakika Haberleri: Kamyonetle Otomobil Çarpıştı: 3'ü Çocuk, 4 Yaralı

Kamyonetle Otomobil Çarpıştı: 3'ü Çocuk, 4 Yaralı

1 saat önce

BURSA'da, sebze yüklü kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada, 3'ü çocuk, 4 kişi yaralandı.

Kamyonetle Otomobil Çarpıştı: 3'ü Çocuk, 4 Yaralı, System.String[]
BURSA'da, sebze yüklü kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada, 3'ü çocuk, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Kırkpınar Caddesi'nde meydana geldi. Muhammed Elmecariş (25) yönetimindeki 16 JC 572 plakalı sebze yüklü kamyonet, Celil Şen yönetimindeki K 7026 BB Bulgaristan plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulup trafik ışığına ve ağaçlara çarpan kamyonetteki sürücü Elmecariş'in eşi Şifa (25) ile çocukları Mariya (5), Şahin (3), Yakin (1) yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza sonrası yola saçılan sebzeler, belediye ekiplerince temizlendi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 08:00 Kaynak: DHA

Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hurda Araçtan Kardeşi İçin "Üstü Açık Römork" Yaptı Eşyalı Evini Soyan Kiracısının Fotoğraflarını Afiş Yaparak İfşa Etti

3 Çocuk Babası Uzman Çavuş, Evinde İntihar Etti, Acı Haberi Alan Eşi Sinir Krizi Geçirdi Binali Yıldırım'dan Beka Sorusuna Ezber Bozan Cevap: Yerelde Gündem Olmamalı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 09:09:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamyonetle Otomobil Çarpıştı: 3'ü Çocuk, 4 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]