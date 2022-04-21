Kamyonetle patpat çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Kamyonetle patpat çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

21.04.2022 16:03
Kamyonetle patpat çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde kamyonetle patpat diye tabir edilen tarım aracının çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde kamyonetle patpat diye tabir edilen tarım aracının çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında ilçenin Ballıbağ köyü girişindeki kavşakta meydana geldi. Mehmet Balcı yönetimindeki 60 HP 549 plakalı saman yüklü kamyonet, Hasan Koca (69) yönetimindeki patpat ile çarpıştı. Kazada, patpattan düşüp kamyonetin altında kalan Kiraz Duman (70) yaşamını yitirdi, sürücü Hasan Koca ile Zekiye Koca (70) ise yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kiraz Duman'ın cansız bedeni de incelemenin ardından aynı hastanenin morguna konuldu.Kamyonet sürücüsü Mehmet Balcı jandarma tarafından gözaltına alındı.


Kamyonetle patpat çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Kamyonetle patpat çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Kamyonetle patpat çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Kamyonetle patpat çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Kamyonetle patpat çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Kamyonetle patpat çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Kamyonetle patpat çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Kamyonetle patpat çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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Tarım, Erbaa, Kaza, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kamyonetle patpat çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kamyonetle patpat çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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