KAMYONETLE TIR ÇARPIŞTI 2 YARALI - Son Dakika
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KAMYONETLE TIR ÇARPIŞTI 2 YARALI

05.07.2022 10:25
KAMYONETLE TIR ÇARPIŞTI 2 YARALI

BURDUR'da kamyonetle TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 sürücü yaralandı.

BURDUR'da kamyonetle TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 sürücü yaralandı.

Ağlasun ilçesinden Burdur istikametine gelen Gökhan A. (32) yönetimindeki 15 NS 505 plakalı TIR ile Burdur'dan Taşkapı köyüne gitmekte olan Ferhat Ç. (52) yönetimindeki 03 FY 459 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki şoför de yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Şoför kabininde sıkışan Gökhan A., itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından çıkarılarak ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

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