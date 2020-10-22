Kamyonette kasaların üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika

Kamyonette kasaların üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada
22.10.2020 15:21
ANTALYA'nın Serik ilçesinde kimliği belirsiz bir kişinin, sebze meyve kasası yüklü kamyonetin üzerindeki tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.
ANTALYA'nın Serik ilçesinde kimliği belirsiz bir kişinin, sebze meyve kasası yüklü kamyonetin üzerindeki tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.
Antalya- Alanya D-400 kara yolunun Serik Sanayi kavşağı yakınlarında, seyir halindeki sebze meyve kasası yüklü kamyonetin üzerindeki bir kişinin, tehlikeli yolculuğu şaşırttı. Kamyonetteki kasaların üzerine uzanarak giden kimliği belirsiz kişinin, herhangi bir güvenlik önlemi olmadan rahat davranışı, başka bir araçtakilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.Polis görüntülerdeki kamyonetin plakası ve üzerinde tehlikeli şekilde yolculuk yapan kişinin belirlenmesi için çalışma başlattı.
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