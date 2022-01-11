Üye Girişi
Kamyonla çarpıştan otomobildeki 4 kişilik aile yaşamını yitirdi - Son Dakika

Kamyonla çarpıştan otomobildeki 4 kişilik aile yaşamını yitirdi

11.01.2022 19:45
Kamyonla çarpıştan otomobildeki 4 kişilik aile yaşamını yitirdi

BOLU'nun Göynük ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobilin kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

BOLU'nun Göynük ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobilin kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.30 sıralarında D-170 karayolunun Göynük Sifyanlar köyü mevkiinde meydana geldi. Göynük istikametine giden Aziz Asker (48) yönetimindeki 34 UH 5566 plakalı otomobil, virajlı yolda kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen otomobil Erdinç Şanlı yönetimindeki 14 ER 932 plakalı tavuk yüklü kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve jandarma ekipleri geldi.

Acil sağlık ekiplerinin kontrollerinde otomobil sürücüsü Aziz Asker, eşi Fadime Asker (44), kızı Beyzanur Asker (20) ve oğlu Fatih Emre Asker'in (11) hayatını kaybettiği belirlendi. Hurdaya dönen otomobilden çıkarılan ailenin cenazeleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Göynük Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kazayı yara almadan atlatan kamyon sürücüsü, ifadesi alınmak üzere jandarma merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden normal akışına döndü.


Kamyonla çarpıştan otomobildeki 4 kişilik aile yaşamını yitirdi
Kamyonla çarpıştan otomobildeki 4 kişilik aile yaşamını yitirdi
Kamyonla çarpıştan otomobildeki 4 kişilik aile yaşamını yitirdi
Kamyonla çarpıştan otomobildeki 4 kişilik aile yaşamını yitirdi
Kamyonla çarpıştan otomobildeki 4 kişilik aile yaşamını yitirdi
Kamyonla çarpıştan otomobildeki 4 kişilik aile yaşamını yitirdi
Kamyonla çarpıştan otomobildeki 4 kişilik aile yaşamını yitirdi
Kamyonla çarpıştan otomobildeki 4 kişilik aile yaşamını yitirdi
Kamyonla çarpıştan otomobildeki 4 kişilik aile yaşamını yitirdi
Kamyonla çarpıştan otomobildeki 4 kişilik aile yaşamını yitirdi
Kamyonla çarpıştan otomobildeki 4 kişilik aile yaşamını yitirdi
Kamyonla çarpıştan otomobildeki 4 kişilik aile yaşamını yitirdi
Kamyonla çarpıştan otomobildeki 4 kişilik aile yaşamını yitirdi
Kamyonla çarpıştan otomobildeki 4 kişilik aile yaşamını yitirdi
YORUMLAR
500

Otomobil, Göynük, Asker, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kamyonla çarpıştan otomobildeki 4 kişilik aile yaşamını yitirdi - Son Dakika


TBB ve barolar, avukat Yıldız'ın öldürülmesine ilişkin hukuki süreci takip edecek TBB ve barolar, avukat Yıldız'ın öldürülmesine ilişkin hukuki süreci takip edecek         
19:45
Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Derin üzüntü yaşıyoruz Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Derin üzüntü yaşıyoruz         
16:38
İmamoğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kadına yaka mikrofonu takıldı iddiası! İmamoğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kadına yaka mikrofonu takıldı iddiası!         
16:16
Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmem! Aleyna'nın tavrı ne olacak? Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmem! Aleyna'nın tavrı ne olacak?         
15:38
10 bin liraya hurdadan aldı şimdi 130 bin lira istiyor! 1975 model aracı göz kamaştırıyor 10 bin liraya hurdadan aldı şimdi 130 bin lira istiyor! 1975 model aracı göz kamaştırıyor         
14:59
Ahmet Çalık'ın vefatının ardından gözler TFF'de! Konyaspor erteleme başvurusunu yaptı Ahmet Çalık'ın vefatının ardından gözler TFF'de! Konyaspor erteleme başvurusunu yaptı         
13:54
Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı         
12:55
Eşini taşıyan ambulansı takip ederken kaza yapmıştı! Kızı 3 günlükken öldü Eşini taşıyan ambulansı takip ederken kaza yapmıştı! Kızı 3 günlükken öldü         
12:09
Mansur Yavaş sözünü tuttu! Ankara'da çiftçilere mazot desteği verilecek Mansur Yavaş sözünü tuttu! Ankara'da çiftçilere mazot desteği verilecek         
11:18
Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı         
10:15
Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar         
09:52
Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı         
09:00
"Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü "Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü         
08:32
Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor         
08:31
Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla... Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla...         
07:50
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
07:48
Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi         
07:32

Son Dakika Haberleri
19:44 TBB ve barolar, avukat Yıldız'ın öldürülmesine ilişkin hukuki süreci takip edecek
19:23 Kamyonla çarpışan otomobilde aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
19:04 Bakan Nebati'yle görüşen TÜSİAD Başkanı Kaslowski'den ilk açıklama: Açık ve samimi görüşme oldu
18:46 Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Torrent ile yardımcılık için görüştük ama teknik direktör olması için anlaştık
18:37 Kız öğrencilere bakarak kendini tatmin eden tacizci, tekrar gözaltına alınarak tutuklandı
18:22 Çiftlikteki ineğin memesine bakanlar gerçek olduğuna inanmadı!
18:18 Son Dakika: Burak Elmas'tan ilk açıklama: Galatasaray'da son kararı başkan verir
17:48 3 gündür haber alınamayan baba, ırmak kenarında ölü bulundu
17:38 İngilizlerin neden yolun ortasına ağaç diktiğini Ulaştırma Bakanlığı açıkladı!
17:36 Feci kazada hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın hayalini Dursun Özbek açıkladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 19:51:17. #1.11#
SON DAKİKA: Kamyonla çarpıştan otomobildeki 4 kişilik aile yaşamını yitirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement