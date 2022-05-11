Kamyonun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kamyonun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

11.05.2022 17:42
Kamyonun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Aydın'ın İncirliova ilçesinde kamyonetin çaptığı 68 yaşındaki Esengül Atar hayatını kaybetti.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde kamyonetin çaptığı 68 yaşındaki Esengül Atar hayatını kaybetti.

Kaza, Acarlar Mahallesi'nde 10 Mayıs Salı günü gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Ç. idaresindeki 09 APE 440 plakalı kamyon yolda yaya olarak yürüyen Esengül Atar'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadına yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Atar, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan kamyon sürücüsü C.Ç. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan sürücü C.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

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İncirliova, Esengül, Aydın, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


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