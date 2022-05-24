Kamyonun kameriyeye çarptığı kazada yaralanan Ayşenur, kurtarılamadı - Son Dakika
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Kamyonun kameriyeye çarptığı kazada yaralanan Ayşenur, kurtarılamadı

24.05.2022 12:44
Kamyonun kameriyeye çarptığı kazada yaralanan Ayşenur, kurtarılamadı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde freni boşalan halat yüklü kamyonun, yol kenarındaki kameriyeye çarptığı kazada yaralanan 4 kişiden Ayşenur Tarhan (24), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde freni boşalan halat yüklü kamyonun, yol kenarındaki kameriyeye çarptığı kazada yaralanan 4 kişiden Ayşenur Tarhan (24), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında İstasyon Mahallesi Birlik Caddesi'nde meydana geldi. Freni boşalan Serdar Bestel yönetimindeki 35 AVA 260 plakalı halat yüklü kamyon, yokuş aşağı hızla inerek yol kenarındaki bakkalın önünde bulunan kameriyeye çarptı. Kazada, kamyon şoförü Serdar Bestel ile kameriyede oturan bakkal Halis Tarhan, kızları Ayşenur ve Reyhan Tarhan yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ayşenur Tarhan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Diğer 3 yaralının tedavileri sürerken, Ayşenur Tarhan'ın cenazesi bugün Pelitli Mezarlığı'nda toprağa verilecek.


Kamyonun kameriyeye çarptığı kazada yaralanan Ayşenur, kurtarılamadı
Kamyonun kameriyeye çarptığı kazada yaralanan Ayşenur, kurtarılamadı
Kamyonun kameriyeye çarptığı kazada yaralanan Ayşenur, kurtarılamadı
Kamyonun kameriyeye çarptığı kazada yaralanan Ayşenur, kurtarılamadı
Kamyonun kameriyeye çarptığı kazada yaralanan Ayşenur, kurtarılamadı
Kamyonun kameriyeye çarptığı kazada yaralanan Ayşenur, kurtarılamadı
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Kaynak: DHA

Gebze, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamyonun kameriyeye çarptığı kazada yaralanan Ayşenur, kurtarılamadı - Son Dakika


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