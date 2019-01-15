Son Dakika Haberleri: Kamyonunun Yandığını Polislerden Öğrendi

Kamyonunun Yandığını Polislerden Öğrendi

1 saat önce

Kamyonunun yandığını polislerden öğrendiAMASYA - Amasya'da park halindeki bir kamyon henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yanarken kamyonun sahibi yangını kendisini telefonla arayan polislerden öğrendi.

Kamyonunun yandığını polislerden öğrendi

AMASYA - Amasya'da park halindeki bir kamyon henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yanarken kamyonun sahibi yangını kendisini telefonla arayan polislerden öğrendi.
Olay, sabah saatlerinde Hacılar Meydan Mahallesi Şehit Mustafa Reçber Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat sahası yakınında park halinde bulunan 05 ER 114 plakalı kamyonun ön kısmında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar Amasya Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiyecilerin çalışmasıyla alevler arka sırada park halinde olan diğer kamyona sıçramadan söndürüldü.
Kullanılamaz hale gelen kamyonunun yandığını kendisini telefonla arayan polislerden öğrendiğini belirten Orhan Ekiz, "Akşama kadar çalıştık. Burada bıraktık. Sabah polisler aradı. 'Aracınız yanıyor' dediler" diye konuştu.
Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri kundaklama ihtimaline karşın geniş çaplı inceleme başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:44 Kaynak: İHA

Sabah, Amasya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı: İstanbul'a Kar Geliyor Volkan Demirel, Uzun Bir Süredir Hastanede Yatan Yunus Samet Atalay'a İmzalı Formasını Hediye Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, Telefonda Görüştü Kuşadası Körfezi'nde 8 Saat İçerisinde 13 Deprem Meydana Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 12:09:52. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamyonunun Yandığını Polislerden Öğrendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]