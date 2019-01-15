Kamyonunun Yandığını Polislerden Öğrendi
1 saat önce
Kamyonunun yandığını polislerden öğrendiAMASYA - Amasya'da park halindeki bir kamyon henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yanarken kamyonun sahibi yangını kendisini telefonla arayan polislerden öğrendi.
Kamyonunun yandığını polislerden öğrendi
AMASYA - Amasya
'da park halindeki bir kamyon henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yanarken kamyonun sahibi yangını kendisini telefonla arayan polislerden öğrendi.
Olay, sabah saatlerinde Hacılar Meydan Mahallesi
Şehit Mustafa Reçber Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat sahası yakınında park halinde bulunan 05 ER 114 plakalı kamyonun ön kısmında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar Amasya Belediyesi
itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiyecilerin çalışmasıyla alevler arka sırada park halinde olan diğer kamyona sıçramadan söndürüldü.
Kullanılamaz hale gelen kamyonunun yandığını kendisini telefonla arayan polislerden öğrendiğini belirten Orhan Ekiz, "Akşama kadar çalıştık. Burada bıraktık. Sabah
polisler aradı. 'Aracınız yanıyor' dediler" diye konuştu.
Amasya Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi ekipleri kundaklama ihtimaline karşın geniş çaplı inceleme başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:44 Kaynak: İHA
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