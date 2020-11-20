Kan stokları azalan Kızılay'a, sağlık çalışanlarından kan bağışı - Son Dakika

Kan stokları azalan Kızılay'a, sağlık çalışanlarından kan bağışı

20.11.2020 11:05
Kan stokları azalan Kızılay'a, sağlık çalışanlarından kan bağışı, System.String[]

ORDU'nun Ünye ilçesinde görev yapan doktor, hemşire ve servis çalışanları, kan stokları azalan Kızılay'a kan bağışında bulunup, bağışa öncülük etti.

ORDU'nun Ünye ilçesinde görev yapan doktor, hemşire ve servis çalışanları, kan stokları azalan Kızılay'a kan bağışında bulunup, bağışa öncülük etti.

Tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs nedeniyle Kızılay'ın kan stoklarında azalma oldu. Vatandaşların kan bağışında bulunması için kampanya düzenleyen Türk Kızılay, Ünye ilçesi Atatürk Mahallesi'nde stant açtı. İlçede özel bir hastanede görev yapan doktor, hemşire, servis çalışanları ve güvenlik görevlileri de Kızılay'a kan bağışında bulunmaya karar verdi. Sağlık çalışanları, gerekli formları doldurduktan sonra kan sayımı yaptırdı. Herhangi bir sağlık engeli bulunmayan sağlık çalışanları, Kızılay'a destek vermek ve farkındalık yaratmak için kan bağışında bulundu.

'KAN STOKLARININ AZALDIĞINI ÖĞRENDİK VE HAREKETE GEÇTİK'Türk Kızılay'ın zor ve acil durumlarda en büyük kan tedarikçisi olduğunu belirten Ordu Tabip Odası Başkanı Ali Coşkun, "Kızılay, hayat kurtaranımızdır ve Kızılay'ın son günlerde kan stoklarında azalma olduğunu öğrendik. Biz de sağlık camiası olarak buna seyirci kalamayız. Kızılay'a kan bağışında bulunduk ve vatandaşlarımızın da destek olacağını düşünüyoruz. Kızılay'ı kan bağışı yönünden destekleyelim. Hele ki bu pandemi döneminde yatan ve tedavi bekleyen hastaların buna çok ihtiyacı var. Bu hastalarımız sizin de yakınınız olabilir. Bu çağrıya sessiz kalmayalım" dedi.'BU SÜREÇTE İMMÜN PLAZMA BAĞIŞI ÇOK ÖNEMLİ'

Türk Kızılay Genel Merkezi Denetim Kurulu Raportörü Erdoğan Kısacık ise, "Kan; fabrikası olmayan, tek kaynağı insan olan bir ilacımız. Bu sorumluluğu sadece devletimiz kurumumuza vermiş olsa da sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve 83 milyon vatandaşımızın sorumluluğundadır. Kan, sürekli bir ihtiyaçtır. Bu kanı devamlı tedarik etmek durumundayız. Tüm il ve ilçelerde gezici istasyonlarımızla kan bağışı toplanıyor. Kan bağışı kampanyalarına herkesin ve her kesimin sahip çıkması gerektiğini belirtmek istiyorum. Pandemi sürecinde koronavirüs hastalarımız çoğaldı. Bu nedenle koronavirüse yakalanıp daha sonra negatife dönen tüm vatandaşlarımızın, immün plazma vermelerini istiyoruz. Bu virüsün ilacı yok. Tek ilacı, tamamlayıcı tedavi olarak bir umut iyileşen hastalarımızdan alınacak plazmalardır. O nedenle virüsü atlatan hastalarımız plazma bağışında bulunsunlar. Biz de bu bağışları hastanelerde umut bekleyen hastalarımıza ulaştırılalım" diye konuştu.


Kan stokları azalan Kızılay'a, sağlık çalışanlarından kan bağışı
Kan stokları azalan Kızılay'a, sağlık çalışanlarından kan bağışı
Kan stokları azalan Kızılay'a, sağlık çalışanlarından kan bağışı
Kan stokları azalan Kızılay'a, sağlık çalışanlarından kan bağışı
Kan stokları azalan Kızılay'a, sağlık çalışanlarından kan bağışı
Kan stokları azalan Kızılay'a, sağlık çalışanlarından kan bağışı
Kan stokları azalan Kızılay'a, sağlık çalışanlarından kan bağışı

Kızılay, Hemşire, Ünye, Ordu, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Kan stokları azalan Kızılay'a, sağlık çalışanlarından kan bağışı - Son Dakika


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