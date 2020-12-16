Kanada, 2023'te Ay'a astronot gönderecek - Son Dakika

Kanada, 2023'te Ay'a astronot gönderecek

16.12.2020 21:52
Kanada, 2023'te Ay'a astronot gönderecek, System.String[]

Kanada, Ay'a yeni kurulacak uzay istasyonu işbirliği kapsamında ABD ile imzaladığı anlaşma gereği 2023'te Ay'a astronot gönderecek.

Kanada, Ay'a yeni kurulacak uzay istasyonu işbirliği kapsamında ABD ile imzaladığı anlaşma gereği 2023'te Ay'a astronot gönderecek.

Kanada, Ay'a astronot gönderecek. Kanada Sanayi Bakanı Navdeep Bains yaptığı açıklamada, Ay Geçidi olarak bilinen yeni bir istasyon inşasının parçası olmak için ABD ile Gateway isimli bir anlaşmanın imzaladığını duyurdu. Anlaşmada, ABD'nin 2023'te yapacağı Ay uçuşuna bir Kanadalı astronotun katılması ve yapılacak olan ikinci uçuşa da bir Kanadalı astronotun daha katılması taahhüt edildi.

Kanada'nın Uzay Ajansı'na bağlı astronotlar Jeremy Hansen, David Saint- Jacques, Joshua Kutryk ve Jenni Sidey-Gibbons'ın yaptığı basın açıklamasında, Kanada'nın Apollo görevlerinden bu yana Ay'a ilk mürettebatlı görevde ABD'ye katılacağını ve 2023'teki bu yolculuğun 50 yılı aşkın bir süre sonra Ay yörüngesine çıkaracak olan Artemis 2'nin bir parçası olacağını aktardı.

2023'te yapılması planlanan yolculukta, Ay yörüngesinde dönülmesi ve Ay yüzeyinin keşfedilmesi beklenirken, yolculuğun Mars'a gelecekte yapılacak olan görevlere yardımcı olması bekleniyor.

Kanada Uzay Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Japon Muadiliyle birlikte ABD önderliğindeki çalışmanın partnerlerinden biri olurken, Rusya'nın da bu katılıma sıcak baktığı belirtiliyor.

(Ceren Yanar Polat/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, GATEWAY, Kanada, Uzay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kanada, 2023'te Ay'a astronot gönderecek - Son Dakika


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