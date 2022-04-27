Kanada, 203 Ukraynalı ayrılıkçıyı yaptırım listesine aldı - Son Dakika
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Kanada, 203 Ukraynalı ayrılıkçıyı yaptırım listesine aldı

27.04.2022 21:11
Kanada, 203 Ukraynalı ayrılıkçıyı yaptırım listesine aldı

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Ukrayna'nın Donbas kesimini ilhak etmeye teşebbüs eden 203 ayrılıkçıyı yaptırım listesine aldıklarını açıkladı.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Ukrayna'nın Donbas kesimini ilhak etmeye teşebbüs eden 203 ayrılıkçıyı yaptırım listesine aldıklarını açıkladı.

Joly, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı yasa dışı ve haksız işgaline yanıt olarak Özel Ekonomik Önlemler Düzenlemeleri kapsamında yeni yaptırım kararları aldıklarını bildirerek, "Bu yeni tedbirler, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlalde Rusya'nın suç ortağı olan sözde Luhansk ve Donetsk Halk Cumhuriyetleri Halk Konseylerinin 11 üst düzey yetkilisine ve 192 diğer üyesine kısıtlamalar getiriyor. Rusya'nın Donbas'ın belirli bölgelerini ilhak etme girişimi, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir." ifadesini kullandı.

Rusya'ya, kuvvetlerini Ukrayna topraklarından derhal geri çekmesi çağrısını tekrarlayan Joly, "Kanada, uluslararası toplumdaki ortaklarıyla daha ileri eylemleri koordine edecek ve Putin'i ve suç ortaklarını bu anlamsız savaştan sorumlu tutmaya devam edecek. Kanada Rusya'ya baskı yapmaktan vazgeçmeyecek.'" ifadelerine yer verdi.

Kanada, Ukrayna yönetimine destek için bugüne kadar Rusya, Ukraynalı ayrılıkçılar ve Belarus'tan yaklaşık 1000 kişi ve kuruluşu yaptırım listesine almıştı.

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Ukrayna, Kanada, Donbas, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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