Kanada, "Barış Kurulu"nun Gazze'nin "acil ihtiyaçlarına" odaklanması gerektiğini belirtti
Kanada, "Barış Kurulu"nun Gazze'nin "acil ihtiyaçlarına" odaklanması gerektiğini belirtti

21.01.2026 10:23
Kanada Başbakanı Mark Carney, Filistinlilere yardım sağlamaya hazır olduklarını ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın kurulduğunu ilan ettiği, Gazze için oluşturulan "Barış Kurulu"nun acil ihtiyaçlara odaklanması ve somut sonuçlar üretmesi gerektiğini söyledi.

Carney, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantısı kapsamında katıldığı panelde, Kanada'nın Barış Kurulu'na "kalıcı üye" olması için 1 milyar dolarlık "çek yazıp yazmayacağı" sorusuna yanıt verdi.

Kanada'nın Filistin halkının refahını artırmak için destek vermeye hazır olduğunu vurgulayan Carney, "Filistin halkının refahını artıracak şekilde çekler yazarız ve ayni katkılar sunarız. Ancak bunun doğrudan barışı teşvik eden sonuçlara ulaştırılmasını isteriz." dedi.

Carney, Kanada'nın kurula davet edildiğini doğrulayarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararında da Barış Kurulu'na atıfta bulunulduğunu, bu yapının öncelikle Gazze'nin acil ihtiyaçlarına odaklanması gerektiğini söyledi.

Kurulun Gazze'de derhal faaliyete geçmesi gerektiğini belirten Carney, bunun aynı zamanda bölgeye insani yardımın tam ve kesintisiz şekilde ulaştırılmasıyla eş zamanlı olması gerektiğini vurguladı.

Kanada Müslümanları Ulusal Konseyinin (NCCM) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Carney'nin tutumunun memnuniyetle karşıladığı belirtilerek bu "doğru yönde atılmış adım" olarak nitelendirildi.

Gazze için oluşturulan "Barış Kurulu"

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 17 Kasım 2025 tarih ve 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından 29 Eylül 2025'te açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı desteklemeyi kararlaştırmıştı.

Bu kapsamda, başkanlığını Trump'ın yapacağı Barış Kurulu oluşturulurken, Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet etmişti.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, yeni yapılandırmada "Barış Kurulu", "Barış Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

