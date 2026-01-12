Kanada Başbakanı Çin'e Ziyaret Gerçekleştirecek - Son Dakika
Dünya

Kanada Başbakanı Çin'e Ziyaret Gerçekleştirecek

Kanada Başbakanı Çin'e Ziyaret Gerçekleştirecek
12.01.2026 11:30
Mark Carney, 14-17 Ocak 2026'da Çin'e resmi ziyaret yapacak.

KANADA Başbakanı Mark Carney'in Çin'e resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bugün düzenlenan basın toplantısında, Kanada Başbakanı Mark Carney'in, Çin Başbakanı Li Qiang'ın daveti üzerine 14-17 Ocak 2026 tarihleri arasında Çin'e resmi ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Kanada Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise Carney'in, ziyareti sırasında Çinli yetkililerle ticaret, enerji, tarım ve uluslararası güvenlik başta olmak üzere çeşitli konuları ele alacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

Mark Carney, Güvenlik, Kanada, Enerji, Dünya, Son Dakika

13:14
