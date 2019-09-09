Kanada'da Çevre Bakanı'na özel koruma verildi

Kanada'da Çevre Bakanı Catherine McKenna'ya küresel iklim değişikliği politikaları nedeniyle aldığı tehditler nedeniyle özel koruma tahsis edildiği bildirildi.

BBC'de yer alan habere göre, Bakan MacKenna, ülkede bu yıl ekimde düzenlenecek genel seçimlerin arifesinde siyasi tartışmaların merkezi haline gelen küresel iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki politikalar yüzünden karşılaştığı tehdit ve hakaretler dolayısıyla kendisine devlet tarafından özel koruma tahsis edildiğini söyledi.

McKenna, Canada Press haber ajansına yaptığı açıklamada, "Artık belirli yerlere giderken yanımda koruma bulundurmak zorundayım ve bu pek hoş bir durum değil." dedi.

Göreve geldiğinden bu yana internetten tehdit ve hakaretlere maruz kaldığını kaydeden McKenna, son dönemde yüz yüze hakaret ve tehditkar tavırlara maruz kalması nedeniyle böyle bir tedbire ihtiyaç duyduğunu belirtti.

-"İklim Barbie'si!"

McKenna, bir süre önce yaşadığı bir vakada, şahsi otomobilinde çocuklarıyla seyahat ederken bir adamın yanlarına yanaşıp küfür ettiğini ve kendisine "İklim Barbie'si!" diye bağırdığını ifade etti.

Bakan McKenna, internet üzerinden sık sık cinsel içerikli hakaretlere maruz kaldığını, yüz yüze durumlarda ise "düşman", "hain" ve "komünist pislik" gibi nitelemelerle karşılaştığını aktardı.

İklim değişikliğiyle mücadeleyi savunan insanların cinsiyetçi bir dil ve nefret söylemiyle karşılaşmasının kabul edilemeyeceğini vurgulayan McKenna, "Ben kendi işini yapmaya çalışan bir insanım. İnsanlarla konuşmak, dertlerini dinlemek benim işim. Maalesef bu tavırlar durumu zorlaştırıyor. Bunun beni durdurmasına izin verecek değilim ama keşke hiç olmasa." diye konuştu.

Kanada'da 2 yıl önce Muhafazakar Partili Milletvekili Gerry Ritz, McKenna'ya "iklim Barbie'si" nitelemesinde bulunduğu için özür dilemek zorunda kalmıştı.

Karbon vergisi ve siyasi fay hatları

Ülkede Başbakan Justin Trudeau önderliğindeki Liberal Parti, iklim değişikliğiyle mücadele için kendi planlarını yapmayan 10 eyalette karbon vergisi uygulanmasına karar vermişti.

Trudeau'nun rakibi Muhafazakar Parti lideri Andrew Scheer, ekimdeki seçimlerden zaferle çıkması halinde söz konusu vergiyi kaldıracağını vadediyor.