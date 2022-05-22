Kanada'da iki eyalette etkili olan fırtınada 8 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kanada'da iki eyalette etkili olan fırtınada 8 kişi hayatını kaybetti

22.05.2022 22:24
Kanada'da iki eyalette etkili olan fırtınada 8 kişi hayatını kaybetti

Kanada'nın Ontario ve Quebec eyaletlerinde etkili olan fırtınada 8 kişi hayatını kaybetti.

Kanada'nın Ontario ve Quebec eyaletlerinde etkili olan fırtınada 8 kişi hayatını kaybetti.

Ontario Eyalet Polisinden yapılan açıklamada, eyaletin güneyinde ve başkent Ottawa bölgesinde etkili olan fırtınada 7 kişinin devrilen ağaçların altında kalarak öldüğü duyuruldu.

Quebec Eyalet Polisi de 1 kadının, Masson-Angers yakınlarındaki Ottawa Nehri'nde alabora olan bir teknede hayatını yitirdiğini açıkladı.

Yüz binlerce ev elektriksiz kaldı, devrilen ağaçlar yolları kapadı

Fırtınanın devirdiği ağaçlar, kaldırım ve yolları kapatırken, zarar gören elektrik iletim hatları nedeniyle her iki eyalette yüz binlerce ev elektriksiz kaldı.

Sadece başkent Ottawa'da 200 elektrik direğinin fırtınada devrildiği belirtilirken, kentte yaklaşık 178 bin eve elektrik verilemiyor.

Quebec Elektrik İdaresi Hydro Quebec'in internet sitesinden yapılan duyuruda ise, eyalette yaklaşık 370 bin müşterinin elektriksiz kaldığı belirtildi.

Devrilen ağaçlar ve elektrik hatları nedeniyle birçok yol da trafiğe kapalı durumda. Halka yapılan çağrıda, belediye çalışanlarının trafik akışını yeniden sağlamalarına yardımcı olmak için evlerinde kalmaları isteniyor.

Ontario Elektrik İdaresi Hydro One'dan yapılan açıklamada da, fırtınanın etkili olduğu bölgelerde yaklaşık 270 bin eve elektrik verilemediği duyuruldu.

Hydro One'ın açıklamasında, "güç restorasyonuna yardımcı olmak için ek kaynaklar devreye alındı ancak önemli hasar nedeniyle her şeyin eski haline getirilmesi birkaç gün sürecek" denildi.

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Kaynak: AA

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