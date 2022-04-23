Kanada, Ukrayna'ya yeni silah yardımında bulunduğunu açıkladı - Son Dakika
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Kanada, Ukrayna'ya yeni silah yardımında bulunduğunu açıkladı

23.04.2022 00:57
Kanada, Ukrayna'ya yeni silah yardımında bulunduğunu açıkladı

NEW Kanada, yeni bir Rus saldırısına hazırlanan Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatını duyururken ayrıntı vermekten kaçındı.

NEW Kanada, yeni bir Rus saldırısına hazırlanan Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatını duyururken ayrıntı vermekten kaçındı.

Kanada Savunma Bakanı Anita Anand basın açıklamasında, "Ukrayna'ya bir dizi M-777 obüsü gönderdik." ifadesine yer verirken sayı ve mühimmat konusunda ayrıntıya girmedi.

Anand, Ukrayna'ya silah yardımının "ABD'li müttefiklerle birlikte" yapıldığının altını çizdi.

Başbakan Justin Trudeau, hafta başına Ukrayna için "ağır topçu" olarak adlandırdığı bir yardım gönderme planından söz etmiş ancak Kanada ordusunun ne bağışlayacağına dair hiçbir ayrıntı vermemişti.

Trudeau, çarşamba günü bu konudaki bir soruyu, "Onlara ne vereceğimizi ve bunu nasıl ulaştıracağımız konusunda detay veremem." şeklinde cevaplamıştı.

CBS haber kanalı ise ismini paylaşmadığı bir kaynaktan edindiği bilgiye dayanarak, Kanada'nın Ukrayna'ya 4 adet sahra topçusu gönderdiğini, silah sevkiyatında yer alan mühimmatın sayısının ise bilinmediğini iddia etti.

Kanada, kısa süre önce eskiyen Carl Gustaf tanksavar silah stokunun bir kısmını Ukrayna'ya göndermiş, Ulusal Savunma Bakanlığı, Ukraynalılara talep ettikleri "önemli sayıda ek anti-zırh roketi" sağladığını kaydetmişti.

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Ukrayna, Kanada, Silah, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kanada, Ukrayna'ya yeni silah yardımında bulunduğunu açıkladı - Son Dakika


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