Kanada ve ABD Arasında Köprü İşbirliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kanada ve ABD Arasında Köprü İşbirliği

10.02.2026 23:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanada Başbakanı Carney, köprü projesinin iki ülke arasındaki işbirliğine katkı sağlayacağını açıkladı.

WASHINGTON/NEW Kanada Başbakanı Mark Carney, Ontario eyaleti ile ABD'nin Michigan eyaletini birbirine bağlayan köprü projesinin iki ülke arasındaki işbirliğine katkı sağlayacağını belirtti.

Başkent Ottawa'daki haftalık kabine toplantısı öncesinde gazetecilere açıklama yapan Carney, Kanada ile ABD arasındaki köprü projesine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını paylaştı.

Carney, "Köprüyü ele aldık. Kanada'nın köprünün yapımı için 4 milyar dolardan fazla harcama yaptığını, mülkiyetin Michigan eyaleti ile Kanada hükümeti arasında paylaşıldığını ve projede Kanada çeliği ile Kanadalı işçilerin yanı sıra ABD çeliği ve ABD'li işçilerin de yer aldığını anlattım." ifadelerini kullandı.

Projenin "iki ülke arasındaki işbirliğinin harika bir örneği" olduğunu vurgulayan Carney, köprünün ticareti, turizmi ve sınır ötesi seyahatleri destekleyeceğini kaydetti.

Carney, köprü projesinin yanı sıra bazı konularda da Trump ile görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, temasın "olumlu" geçtiğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundaki paylaşımında, Kanada'nın ABD'ye uzun yıllardır "haksız" davrandığını öne sürmüş ancak artık sürecin ABD lehine değiştiğini savunmuş ve iki ülke arasında inşa edilen köprü projesine değinmişti.

Trump, söz konusu köprünün hem Kanada hem de ABD tarafının Kanada'ya ait olduğunu öne sürerek, projede "neredeyse hiç ABD menşeli ürün kullanılmadığını" iddia etmişti.

Kanada hükümetinin köprü konusunda ABD'nin çıkarlarını gözetmediğini savunan Trump, paylaşımında, "Şimdi Kanada hükümeti, ABD Başkanı olarak onların Amerika'dan yararlanmasına izin vermemi bekliyor. Peki ABD ne kazanıyor? Kesinlikle hiçbir şey." ifadelerine yer vermişti.

"ABD köprünün en az yarısına sahip olmalı"

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD ile Kanada arasında tartışmaya neden olan köprüye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Leavitt, "Başkan, ABD'nin köprünün en az yarısına sahip olması, köprüden geçenler üzerinde ortak yetkiye sahip olması ve köprünün kullanımından elde edilen ekonomik faydadan pay alması gerektiğine inanıyor." değerlendirmesini yaptı.

Trump'ın bu konudaki tavrını Kanada Başbakanı Carney ile görüşmesinde de net bir şekilde dile getirdiğini vurgulayan Leavitt, "Kanada'nın, Gordie Howe Köprüsü'nden geçenleri kontrol edeceğini ve köprünün her iki tarafındaki arazinin sahibi olduğunu tekrarlamak istiyorum. Bu, Başkan için kabul edilemez bir durumdur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Kanada, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanada ve ABD Arasında Köprü İşbirliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karar verildi Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak Karar verildi! Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak
İnfial yaratan görüntü İşkencecilerin tamamı gözaltına alındı İnfial yaratan görüntü! İşkencecilerin tamamı gözaltına alındı
Bomba iddia Gazze’ye asker konuşlandıracak ilk ülke belli oldu Bomba iddia! Gazze'ye asker konuşlandıracak ilk ülke belli oldu
Trump 4 şart sunup açık açık tehdit etmiş: Kabul etmezseniz vururuz Trump 4 şart sunup açık açık tehdit etmiş: Kabul etmezseniz vururuz
Pedofili dosyasından çıkan isim olay Kendi adasını bile hizmetine vermiş Pedofili dosyasından çıkan isim olay! Kendi adasını bile hizmetine vermiş
Epstein’ın suç ortağından Trump’a tehdit: Benim için af çıkarırsan seni temize çıkarırım Epstein'ın suç ortağından Trump'a tehdit: Benim için af çıkarırsan seni temize çıkarırım

00:11
Görevden alınan Ali Yerlikaya’dan ilk açıklama: Mustafa Çiftçi’yi tebrik ediyorum
Görevden alınan Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama: Mustafa Çiftçi'yi tebrik ediyorum
00:04
Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı
Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı
00:02
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı olarak atandı
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı olarak atandı
23:18
Şehit babasına hakaret eden otobüs şoförüne saldırı iddiası
Şehit babasına hakaret eden otobüs şoförüne saldırı iddiası
21:56
Trump, İran’a tehditler savurdu: Ya anlaşırız, ya çok kötü şeyler yaparız
Trump, İran'a tehditler savurdu: Ya anlaşırız, ya çok kötü şeyler yaparız
21:42
Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak
Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 02:19:49. #7.11#
SON DAKİKA: Kanada ve ABD Arasında Köprü İşbirliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.