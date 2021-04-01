Kanadalı atlet donmuş göle yüksek dalışını başarıyla tamamladı - Son Dakika

Kanadalı atlet donmuş göle yüksek dalışını başarıyla tamamladı

01.04.2021 00:37
Kanadalı atlet donmuş göle yüksek dalışını başarıyla tamamladı, System.String[]

Kanada'nın Quebec eyaletinde Lysanne Richard adındaki atlet donan göle yaptığı dalışını başarıyla tamamladı.

Kanada'nın Quebec eyaletinde Lysanne Richard adındaki atlet donan göle yaptığı dalışını başarıyla tamamladı.

Ödüllü, profesyonel bir yüksek dalgıç olan Richard, 22 metre yükseklikten gerçekleştirdiği dalışını tamamlamak için Chaudire-Appalaches bölgesinde 24 inç kalınlığındaki buz kütlesinden delik açılarak atlayışını başarıyla gerçekleştirdi. Bu atlayışı yapabilmek için Richard, fiziksel ve zihinsel gelişim yöntemlerini takip ederek aylar öncesinden dalış için iç mekan hazırlıklarına başladı. Şubat ayına gelindiğinde ise açık hava dalışını başlatma kararı alındı. Ekibinin desteği ve bölgedeki sıkı güvenlik önlemleri çerçevesinde Lysanne Richard, dalışı başarıyla tamamladı. - QUEBEC

Kanada, Quebec, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kanadalı atlet donmuş göle yüksek dalışını başarıyla tamamladı - Son Dakika


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