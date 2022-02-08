Üye Girişi
Kanadalı kamyoncular, ABD-Kanada sınırını geçişe kapattı - Son Dakika

Kanadalı kamyoncular, ABD-Kanada sınırını geçişe kapattı

08.02.2022 20:26
Kanadalı kamyoncular, ABD-Kanada sınırını geçişe kapattı

Kanadalı kamyoncular, "Özgürlük Konvoyu" adıyla zorunlu aşı uygulamasına ve Covid-19 tedbirlerine karşı başlattıkları protesto kapsamında ABD-Kanada sınırındaki Ambassador Köprüsü'nü geçişe kapattı.

Kanadalı kamyoncular, "Özgürlük Konvoyu" adıyla zorunlu aşı uygulamasına ve Covid-19 tedbirlerine karşı başlattıkları protesto kapsamında ABD-Kanada sınırındaki Ambassador Köprüsü'nü geçişe kapattı.

Kanada'da kamyon sürücülerinin 29 Ocak'ta "Özgürlük Konvoyu" adıyla zorunlu aşı uygulamasına ve Covid-19 tedbirlerine karşı başlattıkları protestolar ABD-Kanada sınırına sıçradı. Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı tarafından yapılan açıklamada, kamyoncuların Kanada'nın Ontario eyaleti ile ABD'nin Michigan eyaletini birbirine bağlayan Ambassador Köprüsü'nü geçişe kapattığı ifade edildi. Polis tarafından yapılan açıklamada ise, ABD'den Kanada'ya gelişlerin açık olduğu belirtildi.

Köprünün işletmecisi Detroit International Bridge Corporation tarafından yapılan açıklamada, köprü üzerindeki uluslararası ticaretin yeniden başlaması gerektiğini belirtildi. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Matt Moroun yaptığı açıklamada ise, "Yetkililerin, karşılıklı saygıyı yansıtacak şekilde durumu olabildiğince çabuk hafifletmek için derhal harekete geçmesini talep ediyoruz" dedi.

Kanada Ulaştırma Bakanı Omar Alghabra ise, durumu yakından izlediğini aktardı. Kanada, mal ihracatının yüzde 75'ini ABD'ye yaparken, söz konusu köprüden günde yaklaşık 8 bin kamyon geçişi oluyor.

Kanada Araç Üreticileri Derneği, Ambassador Köprüsü'ndeki kalıcı gecikmeler, on binlerce Kanadalıyı istihdam eden otomotiv üretimini aksatma riskiyle karşı karşıya olduğunu ve ablukaya derhal son verilmesi çağrısında bulundu.

Kamyon sürücülerinin korna sesleri mahkeme kararıyla susturuldu

Ülkenin dört bir yanından yola çıkarak 29 Ocak'ta başkent Ottawa'ya ulaşan kamyon sürücülerinin 10 gündür devam eden protestoda sürekli kornaya basması, çevre sakinlerinin tepkisine yol açtı. Ontario Yüksek Mahkemesi Yargıcı Hugh McLean, oluşan gürültü nedeniyle kamyon sürücülerinin önümüzdeki 10 gün boyunca protestoda kornaya basmasını yasaklayarak, "Korna çalmak, bildiğim herhangi bir büyük düşüncenin ifadesi değil" dedi. - OTTAWA

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Özgürlük Konvoyu, Koronavirüs, Kanada, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kanadalı kamyoncular, ABD-Kanada sınırını geçişe kapattı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:19 Miras kavgası kanlı bitti! Ağabey cezaevinde, kardeşi ve eşi mezarda
20:17 CHP'li Özel, Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları hakkında konuştu: Anayasa metnine göre aday olamıyor
20:16 Türkiye Kupası'nda önemli zafer! 9 golün atıldığı Karagümrük-Konyaspor maçı nefes kesti
19:52 Son Dakika: Türkiye'de 8 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 241 kişi vefat etti, 111 bin 96 yeni vaka tespit edildi
19:50 Fenerbahçe sonunda yolları ayırdı! İşte Sinan Gümüş'ün imzayı attığı yeni takımı
19:43 2022 Oscar Ödülleri heyecanı başladı! İşte adaylar!
19:40 6'lı liderler zirvesi öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e sürpriz ziyaret! İşte ele alınan konu başlıkları
19:40 HDP'li Semra Güzel ve terörist sevgilisinin gençlik fotoğrafları ortaya çıktı!
19:33 Son Dakika: Benzine zam geldi, işte il il yeni fiyatlar
19:32 Dünyaca ünlü futbolcu ani bir kararla milli takımı bıraktı: Bir daha geri dönmeyeceğim, son kararım
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 20:35:06. #1.12#
SON DAKİKA: Kanadalı kamyoncular, ABD-Kanada sınırını geçişe kapattı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement