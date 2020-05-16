Kanal D Ana Haber'in yeni anchorman'i Deniz Bayramoğlu: "Kanal D Ana Haber'i sunmak gençlik...
Hakan Gence'nin Deniz Bayramoğlu röportajı yarın Hürriyet Pazar'da, söyleşinin videosuysa sosyal medya hesaplarımızda.
Hakan Gence'nin Deniz Bayramoğlu röportajı yarın Hürriyet Pazar'da, söyleşinin videosuysa sosyal medya hesaplarımızda...
Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 02:14
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