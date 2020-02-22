Kanal D'de yeni program Hayat Tamircisi yakında başlıyor.. - Son Dakika
Son Dakika Magazin Kanal D'de yeni program Hayat Tamircisi yakında başlıyor.. - Son Dakika Magazin

Kanal D'de yeni program Hayat Tamircisi yakında başlıyor..

11 dakika önce

Hasan Kızıl, farklı nedenlerle yürüyemeyen her türlü engelli canı mutlu sona ulaştırmak için zorlu bir mücadelenin içine girecek.

Kanal D'de yeni program Hayat Tamircisi yakında başlıyor.., System.String[]

Hasan Kızıl, farklı nedenlerle yürüyemeyen her türlü engelli canı mutlu sona ulaştırmak için zorlu bir mücadelenin içine girecek. Geçirdiği trafik kazası sebebiyle veya yaşadığı hastalıklar nedeni ile yürüme yetisini kaybeden bu hayvan dostlarımızın hem duygusal hem de mutlu anlarını ekrana taşıyacak.


Daha önce kendi imkanlarıyla 500'den fazla engelli canı yürütmeyi başararak hayatlarını tamir eden Hasan Kızıl'a programda veteriner hekim Esra Şenol eşlik edecek.


Dijital Sanatlar Yapım Evi'nin yapımcılığını üstlendiği, her bölümde yeni ve duygusal bir maceranın yaşanacağı program Hayat Tamircisi yakında Kanal D'de.


Kanal D, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:25 
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