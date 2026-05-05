Kanal D’nin Yeni Dizisi “Daha 17” Sahneye Çıktı

“KARDEŞİMİ BULACAĞIM”

Kanal D’nin Bodrum’da çekilen yeni dizisi Daha 17, “Bu hikâye yeni başlamıyor. Sadece artık anlatılmaya hazır!” sözlerini içeren tanıtımıyla görücüye çıktı. Fragman, yurtlarda büyüyen 17 yaşındaki Aras’ın geçmişine ulaşma çabasına dair ipuçlarıyla büyük heyecan yarattı. İzleyiciler, “Ben altı yaşımdan beri kardeşimi arıyorum. Nereye gitmem gerekirse gideceğim ve kardeşimi bulacağım” diyen Aras’ın hikâyesine tanıklık etmek için bekleyişe geçti.

“KRAL OLAN SEN DEĞİLSİN!”

Gizemli ve duygu yüklü hikayesi, güçlü oyuncu kadrosunun yanı sıra etkileyici mekânlarıyla dikkat çeken Daha 17’nin tanıtımında bazı sloganlar ön plana çıktı. “Bu hikâye yeni başlamıyor. Sadece artık anlatılmaya hazır!” sözü projenin iddiasını ortaya koydu. “Senin sahip olduğun hiçbir şey aslında sana ait değil!” ve “Kral olan sen değilsin, kral olan o!” cümleleri ise izleyiciyi bekleyen derinlikli hikâyenin şifreleri olarak yorumlandı.

“GELDİĞİN YERE GERİ DÖN!”

Tanıtımın finalinde, hikâyenin ana kahramanı Aras (Çağan Efe Ak) ile Leyla (Ceren Ayruk) arasında geçen diyalog, Daha 17’nin sürükleyici bir senaryoyla ekrana geleceğini gözler önüne serdi. Leyla’nın, “Buradaki günlerin pek kolay geçmeyecek anlaşılan” sözlerine Aras’ın alaycı bir şekilde “Ne önerirsin?” diye karşılık vermesi dikkat çekti. Leyla’nın “Geldiğin yere dön” diyerek kararlı duruşunu sergilemesi ise dizideki çatışmanın ne denli güçlü olacağını ortaya koydu.

CAVADZADE HİKÂYENİN MERKEZİNDE

Kanal D’nin sırlarla örülü, sürükleyici bir aile hikâyesini ekranlara taşıyacağı Daha 17’nin İstanbul’da başlayan çekimleri Bodrum’da devam ediyor. Dizide Aras’a yakışıklı oyuncu Çağan Efe Ak hayat veriyor. Senaryosunu Gökhan Korkusuz ve Redife Zerener’in birlikte kaleme aldığı dizide Nesrin Cavadzade, güçlü bir kadın karakterle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Cavadzade’nin hayat vereceği Şebnem karakteri, hikâyenin merkezinde yer alıyor.

ZENGİN OYUNCU KADROSU

Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak’ın oturduğu Daha 17, zengin oyuncu kadrosuyla da öne çıkıyor. Genç oyuncularla sevilen isimleri bir araya getiren yapımda, Nesrin Cavadzade ve Çağan Efe Ak’a; Ceren Ayruk, Armağan Oğuz, Ata Yaşat, Dilara Aksüyek, Çağdaş Onur Öztürk, Helin Elveren, Melis Babadağ, Bülent Seyran, Cemal Toktaş, Deniz Ali Cankorur, Ezgi Dalgıç, Hakan Meriçliler, Berra Ahsen Uslu, Batuhan Mora, Efe Musa, Ahmetcan Özer ve Güneş Hayat eşlik ediyor.

Pastel Film imzası taşıyan, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği Daha 17, yakında Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.