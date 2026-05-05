Kanal D’nin Yeni Dizisi “Daha 17” Sahneye Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kanal D’nin Yeni Dizisi “Daha 17” Sahneye Çıktı

Kanal D’nin Yeni Dizisi “Daha 17” Sahneye Çıktı
05.05.2026 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanal D’nin yeni projesi Daha 17’den ilk tanıtım yayınlandı. Kardeşini arayan 17 yaşındaki bir gencin hikâyesi etrafında şekillenen fragman, diziye dair merakı artırdı.

“KARDEŞİMİ BULACAĞIM”

Kanal D’nin Bodrum’da çekilen yeni dizisi Daha 17, “Bu hikâye yeni başlamıyor. Sadece artık anlatılmaya hazır!” sözlerini içeren tanıtımıyla görücüye çıktı. Fragman, yurtlarda büyüyen 17 yaşındaki Aras’ın geçmişine ulaşma çabasına dair ipuçlarıyla büyük heyecan yarattı. İzleyiciler, “Ben altı yaşımdan beri kardeşimi arıyorum. Nereye gitmem gerekirse gideceğim ve kardeşimi bulacağım” diyen Aras’ın hikâyesine tanıklık etmek için bekleyişe geçti.

Kanal D’nin Yeni Dizisi “Daha 17” Sahneye Çıktı

“KRAL OLAN SEN DEĞİLSİN!”

Gizemli ve duygu yüklü hikayesi, güçlü oyuncu kadrosunun yanı sıra etkileyici mekânlarıyla dikkat çeken Daha 17’nin tanıtımında bazı sloganlar ön plana çıktı. “Bu hikâye yeni başlamıyor. Sadece artık anlatılmaya hazır!” sözü projenin iddiasını ortaya koydu. “Senin sahip olduğun hiçbir şey aslında sana ait değil!” ve “Kral olan sen değilsin, kral olan o!” cümleleri ise izleyiciyi bekleyen derinlikli hikâyenin şifreleri olarak yorumlandı.

“GELDİĞİN YERE GERİ DÖN!”

Tanıtımın finalinde, hikâyenin ana kahramanı Aras (Çağan Efe Ak) ile Leyla (Ceren Ayruk) arasında geçen diyalog, Daha 17’nin sürükleyici bir senaryoyla ekrana geleceğini gözler önüne serdi. Leyla’nın, “Buradaki günlerin pek kolay geçmeyecek anlaşılan” sözlerine Aras’ın alaycı bir şekilde “Ne önerirsin?” diye karşılık vermesi dikkat çekti. Leyla’nın “Geldiğin yere dön” diyerek kararlı duruşunu sergilemesi ise dizideki çatışmanın ne denli güçlü olacağını ortaya koydu.

CAVADZADE HİKÂYENİN MERKEZİNDE

Kanal D’nin sırlarla örülü, sürükleyici bir aile hikâyesini ekranlara taşıyacağı Daha 17’nin İstanbul’da başlayan çekimleri Bodrum’da devam ediyor. Dizide Aras’a yakışıklı oyuncu Çağan Efe Ak hayat veriyor. Senaryosunu Gökhan Korkusuz ve Redife Zerener’in birlikte kaleme aldığı dizide Nesrin Cavadzade, güçlü bir kadın karakterle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Cavadzade’nin hayat vereceği Şebnem karakteri, hikâyenin merkezinde yer alıyor.

ZENGİN OYUNCU KADROSU

Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak’ın oturduğu Daha 17, zengin oyuncu kadrosuyla da öne çıkıyor. Genç oyuncularla sevilen isimleri bir araya getiren yapımda, Nesrin Cavadzade ve Çağan Efe Ak’a; Ceren Ayruk, Armağan Oğuz, Ata Yaşat, Dilara Aksüyek, Çağdaş Onur Öztürk, Helin Elveren, Melis Babadağ, Bülent Seyran, Cemal Toktaş, Deniz Ali Cankorur, Ezgi Dalgıç, Hakan Meriçliler, Berra Ahsen Uslu, Batuhan Mora, Efe Musa, Ahmetcan Özer ve Güneş Hayat eşlik ediyor.

Pastel Film imzası taşıyan, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği Daha 17, yakında Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Kanal D, Son Dakika

Son Dakika Kanal D Kanal D’nin Yeni Dizisi “Daha 17” Sahneye Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BAE’de petrol tesisine İHA saldırısı BAE'de petrol tesisine İHA saldırısı
İBB, Halk Ekmek’e yüzde 25 zam yaptı İBB, Halk Ekmek'e yüzde 25 zam yaptı
Vitor Pereira’nın Nottinham Forest’ı Chelsea’yi deplasmanda paramparça etti Vitor Pereira'nın Nottinham Forest'ı Chelsea'yi deplasmanda paramparça etti
Şanlıurfa’nın Birecik ve Viranşehir ilçelerinde eğitime 4 gün ara Şanlıurfa'nın Birecik ve Viranşehir ilçelerinde eğitime 4 gün ara
İzmir’de mayısta kar manzarası İzmir'de mayısta kar manzarası
Kabine sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan enflasyon rakamlarına ilk yorum Kabine sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon rakamlarına ilk yorum
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Beşiktaş’a kupa maçı öncesi şok Yıldız isim sezonu kapattı Beşiktaş'a kupa maçı öncesi şok! Yıldız isim sezonu kapattı

16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
16:30
Türkiye’den stratejik hamle 6000 kilometre menzilli “Yıldırımhan“ tanıtıldı
Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli "Yıldırımhan" tanıtıldı
16:20
Süper Lig ekibi, Amedspor’u tebrik paylaşımını kaldırdı
Süper Lig ekibi, Amedspor'u tebrik paylaşımını kaldırdı
15:45
Özgür Özel teknedeki eğlence görüntülerine ilk kez yanıt verdi
Özgür Özel teknedeki eğlence görüntülerine ilk kez yanıt verdi
15:44
Arda Turan’dan bomba Galatasaray teknik direktörlüğü sözleri
Arda Turan'dan bomba Galatasaray teknik direktörlüğü sözleri
15:27
TikTok’ta skandal yayın Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
15:06
Romanya’da güven oyu alamayan hükümet düştü Başbakan görevden alındı
Romanya'da güven oyu alamayan hükümet düştü! Başbakan görevden alındı
14:36
Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi
Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 16:46:40. #7.12#
SON DAKİKA: Kanal D’nin Yeni Dizisi “Daha 17” Sahneye Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.