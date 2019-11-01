Kanaryalardan klasik müzik konseri

Rusya Müzik Birliği Solistler Derneğince Ankara'da verilecek konserde, özel eğitimli Rus ötücü kuşları, flüt, çello ve piyano eşliğinde Haydn, Beethoven, Gade, Piazzolla'nın eserlerine eşlik edecek.

Rusya- Türkiye Kültür Yılı etkinlikleri kapsamında, 4-6 Kasım'da başkentte Rus Performans Sanatları Festivali düzenlenecek. Festival kapsamında, Rusya'nın milli sanatçısı ve Solistler Derneği Başkanı Mihail Utkin yönetiminde 5 konser verilecek. Viyolonselde Mikhail Utkin, flütte Anastasia Gusarova, piyanoda Natalia Gus, özel eğitilmiş Rus kanaryaların ötüşlerine eşlik edecek.

Dünyanın çeşitli yerlerinde 2014'ten beri konser veren Trio üyeleri, Haydn, Beethoven, Gade, Piazzolla'nın eserlerini yorumlayacak. Türkiye'de ilk kez düzenlenecek etkinlik, 4 Kasım'da Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde, 5 ve 6 Kasım'da Yenimahalle 4 Mevsim Tiyatro Salonu'nda izleyiciyle buluşacak.

"İzleyici kendini Rus çarlarının saraylarında hissedecek"

Etkinliğin organizatörü Tarkan Gürol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Rus ötüş kanaryası"nın tarihinin 300 yıl öncesine dayandığını söyledi. Bu kanaryaların eşsiz ötüşe sahip olduğuna işaret eden Gürol, "Bu nadide kanarya ırkı, Alman Habsburg hanedanının Rus aristokrasisine karıştığı yıllarda Almanya'dan Rusya'ya gelmiş." dedi.

Gürol, Rus ötücü kuşlarının tirilleri doğaçlama yapma kabiliyetine sahip olduklarını vurgulayarak şöyle konuştu:

"300 yıldan uzun süre müzikle temasları olan bu kuşlar, tüm Rus çarları ve üst düzey aristokratların saraylarında bulunurmuş. Müzisyenler eşliğindeki ötüşleriyle davetlerin vazgeçilmezleri arasında yer alırmış. Kiraz Kuşu'nun nağmelerini taklit etmede büyük yetenekleri olması ve açık gagayla ötmeleri nedeniyle Rus kanaryalarına Kiraz Kuşu Radyosu adı veriliyor."

Gürol, özel eğitimli müzisyen kanaryaların vereceği konserde izleyicilerin kendilerini adeta Rus çarlarının sarayındaki bir davette hissedeceğini sözlerine ekledi.